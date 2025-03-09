Diyanet’e 1 yılda 64 taşınmaz verilmiş!

Devlet yurtlarının kapasite yetersizliği ve özel yurt ücretlerinin yüksekliği ile fahiş kiralar nedeniyle yüz binlerce öğrenci hemen her yıl barınma sorunu yaşarken Diyanet İşleri Başkanlığı, taşınmaz tahsisi yapılan kurum ve kuruluşlar listesinde 2024 yılında da zirveyi kaptırmadı.

Diyanet’e tahsisli taşınmaz sayısı 1083’e ulaşırken Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilen taşınmaz sayısı 14'te kaldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılında gerçekleştirdiği taşınmaz tahsislerine yönelik veriler belli oldu. 2024 yılında 132 adet hayrat taşınmazın tahsisinin gerçekleştirildiği, tahsisli hayrat taşınmaz sayısı toplamının 1890’a ulaştığı belirtildi.

BÜYÜK DİLİMİ ALDI

Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu’nu ve Bomonti Bira Fabrikası’nın kalan binalarını da bünyesine katan, yargının iptal kararı nedeniyle sanatoryumdan vazgeçmek zorunda kalan Diyanet İşleri Başkanlığı, hemen her yıl olduğu gibi 2024 yılında da tahsisli taşınmaz listesinde zirveyi kimseye bırakmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2024 yılında 1890’a ulaşan tahsisli taşınmaz sayısının yüzde 57’sini Diyanet’e verilen taşınmazlar oluşturdu. 2016 ve 2017 yıllarında en çok taşınmaz meslek odaları, vakıf ve derneklere tahsis edilirken 2018 yılı itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı öne geçti.

BAŞKANLIK LİSTE BAŞI

2024 yılında tahsis edilen 64 taşınmazla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisli taşınmaz sayısı 1083’e ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bin 83 tahsisli hayrat taşınmazı ile 18 kurumun yer aldığı listenin ilk sırasında yer aldı. Diyanet’in ardından vakıflar, 260 tahsisli taşınmaz ile ikinci sıraya yerleşti.

Bazı kurumlar ve tahsisli taşınmaz sayıları ise şöyle sıralandı:

• Diyanet İşleri Başkanlığı: 1083

• Milli Eğitim Bakanlığı: 191

• Belediyeler: 164

• Dernekler: 60

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 46

• Üniversiteler: 23

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 14

SAYI KATLANDI

2017 yılında 161 vakıf taşınmazını kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sayıyı sürekli artırdı. Diyanet’e Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen taşınmazların sayısı son yıllar itibarıyla şöyle kaydedildi:

2019: 899

2020: 921

2021: 935

2022: 961

2023: 1019

2024: 1083

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DÖRT KOLDAN TAHSİS

2024 yılı itibarıyla elinde bulundurduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsisli taşınmaz sayısı bin 83'e ulaşan Diyanet, belediyeler ve milli emlak müdürlüklerinden de kritik konumlardaki taşınmazları bünyesine kattı. Diyanet’e tahsis edilen taşınmazlardan bazıları, kayıtlara şöyle yansıdı:

2017 yılında toplam bin 93 imam evi, yaşayan herhangi bir mirasçısı olmadığı gerekçesiyle Diyanet’e tahsis edildi.

AKP’li Bağcılar Belediyesi, 2009’dan beri İSMEK'in merkezi olan binayı, “Diyanet Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü’ne verdi.

İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, Fatih Belediyesi’nce müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015'te Diyanet'in bünyesine katıldı.