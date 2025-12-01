Diyanet’e 174 Milyar TL, İletişim Başkanlığı’na 7,5 Milyar TL'lik bütçe

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2026 yılı bütçelerini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıkladı. Sunumda iki kurum öne çıktı: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. 2026 yılı için Diyanet’e ayrılması planlanan 174,3 milyar TL, pek çok bakanlık bütçesini aşarken, İletişim Başkanlığı için 7 milyar 564 milyon TL ödenek öngörüldü.

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının 2024-2025 umre döneminde yaklaşık 600 bin vatandaşın ibadetini organize ettiğini belirterek, 149 ülkede yürütülen insani yardım çalışmalarının sürdüğünü aktardı. “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” kampanyası kapsamında son iki yılda 1,6 milyon hisse kurban kesildiğini ve milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşıldığını hatırlattı. Bu faaliyetlerin yeni dönemde de devam edeceğini söyleyen Yılmaz, Başkanlığın 2026 yılı bütçesinin 174 milyar 389 milyon TL olarak planlandığını ifade etti.

PROPAGANDAYA 7 MİLYAR

Sunumda öne çıkan bir diğer kurum ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı oldu. Yılmaz, Başkanlığın devletin tanıtım stratejilerini yürütmek, uluslararası iletişim faaliyetlerini koordine etmek ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme süreçlerini yönetmekle görevli olduğunu belirtti. 2026 yılı için İletişim Başkanlığına 7 milyar 564 milyon TL ödenek ayrılması öngörülüyor.

Yılmaz, bütçenin genel çerçevesine ilişkin açıklamalarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Yatırım ve Finans Ofisi ve diğer bağlı kurumlara dair bilgileri paylaştı; ancak komisyonda özellikle Diyanet ve İletişim Başkanlığı bütçeleri dikkat çekti.

Yılmaz ayrıca, 2026 yılı bütçesinde; Strateji ve Bütçe Başkanlığı için 378,9 milyar TL, Milli Saraylar İdaresi için 4 milyar TL ödenek planlandığını açıkladı.