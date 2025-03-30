Diyanet’e ‘dur’ yok

Toplumsal yaşamı ilgilendiren hemen her alanda aktif rol oynayan Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle ‘eğitim’ alanında çocukları gericilik kıskacına aldı. Çocuk psikologlarının “Küçük yaşta dini eğitim, geri dönülemez zararlara yol açar” uyarısına ise iktidar sessiz.

AKP iktidarının gerici hamlelerine bir yenisi eklendi. 4-6 yaş arası çocuklar için her yere Kuran kursları açan Diyanet bununla da yetinmedi. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sosyal hizmetlere bağlı tüm kurumlara 21 Mart Cuma günü resmi yazı gönderildi. BirGün'ün ulaştığı resmi yazıda Diyanet aracılığıyla çocuk evleri sitelerine, çocuk destek merkezlerine, kadın sığınma evlerine, engelli rehabilitasyon merkezlerine "4-6 yaş grubu Kuran kursu ve değerler eğitimi programı" kursları açılması öngörüldü.

ZORUNDA BIRAKTILAR

Bu hamleyle 48-72 ay arası devlet koruması altındaki çocuklar, kadın sığınma evinde annesiyle kalan çocuklar ve engelli çocuklar dahi gerici eğitimler almak zorunda kalacak.

Kurumlara gönderilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yaygın din eğitimi faaliyetlerinden tüm toplumun tüm kesimlerinin etkin bir şekilde yararlanması amacıyla muhatap kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşitli programlar geliştirildiği, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında 48-72 ay arası çocuklara yönelik 4-6 yaş grubu Kur'an kursları öğretim programı ve 4-6 yaş grubu değerler eğitimi programı haftalık 5 saat olarak hazırlandığı belirtilmiştir."

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İLKOKULDA ORUÇ TUTMA YARIŞMASI

AKP iktidarında başlayan okullarda dinselleşme adımları, artık ilkokullarda oruç tutma yarışmasına kadar geldi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda ilkokul öğrencileri arasında oruç tutma yarışması düzenlendi. Ramazan'da en çok oruç tutan öğrenciler ödüllendirildi. Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.