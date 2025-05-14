Diyanet’e geniş yetki

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’na verdiği yetkilere yönelik iptal kararının ardından AKP’nin Meclis’e taşıdığı iptal edilen düzenlemeleri içeren torba kanun kabul edildi.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Muhalefetin tüm itirazlarına karşın yasa maddeleri, komisyonun AKP ve MHP’li üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Yasa teklifine yönelik TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen görüşmeler, tartışmalara da sahne oldu.

GENİŞ ETKİ ALANI

Yasa maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geniş yetkiler kullanmasının önü açıldı. Bu kapsamda Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne KHK ile verilen, “Okullar ile öğrenci yurtları ve hastanelerde din hizmeti sunma” yetkisine de yasal düzenleme getirildi.

Yasa maddelerinden bazıları şöyle sıralandı:

• Öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları gibi yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmak.

• Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütmek.

• İhtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dinî rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açmak ve bunlarla ilgili işleri gerçekleştirmek.

Diyanet’in dini konulardaki en yüksek kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu’na KHK ile verilen ancak AYM kararı ile iptal edilen bazı özel yetkileri içeren maddeler de komisyondan geçti. Bu kapsamda kurula, dini yayınların bedeli karşılığında incelenmesi yetkisi tanındı. Kurulun, “din kültür, tecrübe ve ihtisasları ile tanınmış” kişilerden rapor, tebliğ, makale ve vaaz için yararlanmasına olanak sağlandı.

Başkanlığın bütçesinin 2024’e göre 2025 yılında yüzde 41 arttığının altını çizen CHP Milletvekili Cevdet Akay, “Bu para nereye akıyor?” diye sordu. Diyanet’in 2023 yılında üç farklı kampanyadan 120 milyon TL bağış ve yardım topladığının altını çizen Akay, “Fakat Sayıştay raporunda bu 21 milyon TL olarak görünüyor. Aradaki farklılık neden ileri geliyor bilinmiyor ve açıklanmıyor. Diyanet’in yaptığı harcamalar detaylı incelenmeli” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kurumla ilgili yasa görüşülürken TBMM’ye gelmemesini eleştirdi. Erbaş’ın lüks araç filosunun da komisyonda gündeme getiren Ağbaba AKP’lilere yönelik, “Hani muhafazakâr partisiniz ya, ülke tarihinde sizin döneminizdeki kadar insanların dine inancına zarar veren bir dönem olmamıştır” ifadesini kullandı.