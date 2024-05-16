Diyanet’e her gün 16 bin asgari ücret

Lüks makam araçları ve otel toplantıları nedeni ile tartışılan Diyanet, bu yıl günde 265 milyon 284 bin TL harcadı. Başkanlığın yılın ilk çeyreğindeki toplam harcaması, 1 milyon 872 bin 372 asgari ücrete denk geldi.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılının ilk çeyreğinde yaptığı harcama belli oldu. 2024 yılına 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik bütçeyle başlayan Başkanlığın, Ocak-Nisan döneminde 30 milyar TL’den fazla para harcadığı belirlendi.

Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları başta olmak üzere, adı lüks ve şatafat ile anılan başkanlığın dört aylık harcaması, 12 aylık bütçesinin yüzde 35’ini oluşturdu.

Hemen her ay milyarlarca lira para harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, nisan ayında da geleneği bozmadığı öğrenildi. Diyanet’in, aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan nisan ayı harcaması kayıtlara, 7 milyar 488 milyon TL olarak geçti.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik, şubat ayında ise 7 milyar 165 milyon 217 bin TL’lik, mart ayında ise 7 milyar 454 milyon 114 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlığın harcama musluğu, nisan ayında da kısılmadı. Devasa bütçeli kurumun nisan ayında 7 milyar 488 milyon 621 bin TL harcadığı belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Nisan 2024 döneminde yaptığı toplam harcama ise 31 milyar 834 milyon 84 bin TL’ye ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, harcaması itibarıyla icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda kamu kurumunun üzerine çıktı. Başkanlığın ocak, şubat, mart ve nisan ayı toplam harcaması ile geride bıraktığı kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer aldı. Diyanet’in, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fazla para harcadığı tespit edildi.

Diyanet’in toplam 31,8 milyar TL harcadığı 2024’ün ilk çeyreğinde, diğer bazı bakanlıkların ve kamu kurumlarının harcamaları ise şöyle:

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 12 milyar 3 milyon 940 bin TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 23 milyar 582 milyon 265 bin TL

• Ticaret Bakanlığı: 10 milyar 975 milyon 360 bin TL

• Avrupa Birliği Başkanlığı: 147 milyon 298 bin TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 14 milyar 977 milyon 842 bin TL

• Dışişleri Bakanlığı: 8 milyar 395 milyon 972 bin TL

ADETA PARA ÖĞÜTÜYOR

Diyanet’in dört ayda gerçekleştirdiği 31,8 milyar TL’lik harcama, günlük 265 milyon 284 bin TL’ye denk geliyor. Diyanet’in dört ayda imza attığı harcama, 1 milyon 872 bin 372 asgari ücreti toplamından oluşuyor.