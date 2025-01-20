Diyanet’e matbaa harcaması için 564 milyon TL israf bütçesi

Yoksulluk ile boğuşan yurttaşın vergileri ile oluşturulan 130,1 milyar TL’lik dev 2025 yılı bütçesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 2024 yılında yaptığı matbaa harcamaları belli oldu. 2024 yılı matbaa giderinin 600 milyon TL’ye dayandığı öğrenilen başkanlığa 2025 yılında, “Kitap alımı ve eser basımı” için verilen para da dudak uçuklattı.

Döner Sermaye İşletmesi ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla hemen her yıl ekonomik krizin gölgesinde fahiş matbaa harcamalarına imza atan başkanlığın 2024 yılı matbaa harcaması kayıtlara, 596 milyon 500 bin TL olarak geçti. Başkanlığın 596,5 milyon TL’lik matbaa harcamasının kitap alımı ve eser basımı işlerini kapsadığı belirtildi.

Eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere, yurttaş için kritik önemi bulunan alanlarda kangren halini alan sorunların çözümü kaynak yetersizliğine takılırken Diyanet’e kitap basımı için verilen paranın büyüklüğü dikkati çekti. Ali Erbaş’ın memleketi Ordu’ya 1 milyar TL’lik tesis inşa etmeye hazırlanan Diyanet’e 2025 yılı için 563 milyon 996 bin TL’lik kitap alımı ve eser basımı bütçesi verildiği belirlendi.

TEK KALEME 2,2 MİLYON

Başkanlığın, 2024-2027 döneminde kullanacağı matbaa bütçesinin toplamı da hesaplandı. Diyanet’in 2025 yılı yatırımlarının yer aldığı belgelere göre, başkanlığın, “Kitap alımı ve eser basımı” adı altındaki projelerinin toplam bütçesi 2 milyar 288 milyon 488 bin TL ile ifade edildi.

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OTOPARKA TAŞAN İSRAF

2025 yılında 563,9 milyon TL’lik kitap basım anlaşmasına imza atmayı öngören Diyanet’in otoparkına taşan israfa yönelik yeni fotoğraflar da ortaya konuldu. Diyanet’in Ankara’da yer alan Akademi binasının altındaki kitap deposunun ağzına kadar dolu olduğu, depoya konulamayan binlerce kitabın ise her yağmurda su basan ve toz içindeki otoparkta tutulduğunu ortaya koyan BirGün’ün ulaştığı yeni fotoğraflar, israfın görünenden daha da büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Diyanet’in, özel matbaa firmalarına bastırdığı ve ardından depo ya da otoparka istiflediği kitapların sayısının 500 binden fazla olduğu savunuldu. Kitap deposunun büyüklüğünün 3 bin metrekare olduğunu belirten Diyanet kaynakları, “Depoya sığmayan kitaplar 200 araçlık otoparka kaldırıldı. Otopark ve depoda toplam 10 bin koliye yakın kitap bulunduğu tahmin ediliyor” dedi.