Diyanet’e milyarlık tesis

Yurttaşın alım gücünü altüst eden ekonomik krize karşı, “Akşam pazarı” önerisinde bulunan Diyanet’in Ordu’da yapımına devam edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi için ayrılan bütçe açığa çıktı. Toplam 20 bin metrekare alana inşa edilen merkez için 2024 ve 2025 yıllarında toplam 100 milyon TL harcandığı, tesisin 2027 yılına kadar kaynak yutmaya devam edeceği belirlendi.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizi yok sayan astronomik harcamaları nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nca inşa edilen Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi için harcanacak toplam para dudak uçuklattı. 2024 yılında yapımına başlanan ve 2027 yılı içinde tamamlanması dev tesis için merkezi bütçeden Diyanet’e rekor tutarda kaynak aktarılacağı öğrenildi.

2026 İÇİN 350 MİLYON TL

Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin temeli 2024 yılında atıldı. Merkezin inşası için 2024 ve 2025 yıllarında toplam 100 milyon TL’lik harcamaya imza atıldı. 2026 yılında inşasına hız verileceği öğrenilen Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na 350 milyon TL kaynak aktarıldı.

AÇILIŞ 2027’DE

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, “Eğitim merkezi” olarak kullanılacak Ordu Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin proje tutarı da tespit edildi.

2026 yılının sonunda 450 milyon TL’lik harcama tutarına ulaşması planlanan tesisin, toplam 1 milyar TL’lik harcamanın ardından tamamlanacağı belirtildi.

Harcama rekoruDiyanet İşleri Başkanlığı, fahiş harcama geleneğini 2025 yılında da sürdürdü. 2024 yılında 91 milyar 824 milyon 805 bin TL harcayan başkanlığın 2025 yılı harcaması ise kayıtlara, 130 milyar 119 milyon 153 bin TL olarak geçti.