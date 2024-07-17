Diyanet’e para dayanmıyor

Diyanet, 2024’ün ilk yarısında 46 milyar 732 milyon 58 bin TL harcadı. Ekonomik krize karşı yurttaşa sabır öğütleyen ve “aza tamah” tavsiyesi veren Başkanlık, günde 259 milyon 622 bin TL’lik kaynak kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde yaptığı harcama hesaplandı. AKP’nin ekonomi politikası nedeniyle açığa çıkan ekonomik krize karşı yurttaşa, “Sabır” öğütleyen Diyanet’in bütçe kullanırken ise sabırlı davranmadığı görüldü. Başkanlığın günlük harcamasının dahi yüz milyonlarca lira olduğu belirlendi.

2024 yılına 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik bütçeyle başlayan başkanlığın 2024 yılı bütçesi, yıl içinde yapılan ekleme ile 91 milyar 888 milyon 348 bin TL’ye çıkarıldı.

İLK YARIDA 46,7 MİLYAR TL

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mali verilerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Haziran 2024 dönemi harcaması, 46 milyar 732 milyon 58 bin TL oldu. Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları başta olmak üzere, adı lüks ve şatafat ile anılan başkanlığın altı aylık harcaması, 12 aylık bütçesinin yüzde 51’ini oluşturdu.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik, şubat ayında 7 milyar 165 milyon 217 bin TL’lik, mart ayında ise 7 milyar 454 milyon 114 bin TL’lik harcamaya imza attı.

Başkanlığın harcama musluğu, nisan ve mayıs aylarında da açık kaldı. Devasa bütçeli kurumun nisan ayında 7 milyar 488 milyon 621 bin TL harcadığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mayıs ayında harcadığı paranın ise 7 milyar 474 milyon 735 bin TL olduğu bildirildi.

Hemen her ay milyarlarca lira para harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı, haziran ayında da geleneği bozmadı. Diyanet’in, aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan haziran ayı harcaması kayıtlara, 7 milyar 423 milyon 238 bin TL olarak geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, harcaması itibarıyla icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda kamu kurumunun üzerine çıktı. Başkanlığın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı toplam harcaması ile geride bıraktığı kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer aldı. Diyanet’in, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fazla para harcadığı tespit edildi.

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DEV ORDU PARA ÖĞÜTÜYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Haziran 2024 döneminde gerçekleştirdiği 46,7 milyar TL’lik harcama, günlük 259 milyon 622 bin TL’ye denk geliyor. Başkanlığın altı aylık fahiş harcamasının yüzde 79’u, dev bir orduyu anımsatan 150 binlik personel için kullanılıyor. Diyanet’in personel sayısı kamuoyunun da tepkisini çekmişti.