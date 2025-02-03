Diyanet’e ulaşılamıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl katlanarak artan bütçesinin yanı sıra, uygulamalarıyla da tartışmalı hale geldi. Lüks ve şatafatın gizlenemez hale geldiği başkanlığın beş yıldızlı otel toplantıları, Audi A8 başta olmak üzere lüks makam araçları ve milyarlarca liralık harcamaları kamuoyunda tartışma yarattı.

BirGün’ün, Diyanet’in harcama ve uygulamalarına yönelik haberlerinin tamamına yakını TBMM gündemine taşındı. Muhalefet milletvekilleri, Diyanet’in tartışmalı uygulamalarına yönelik haberlerin ardından TBMM Başkanlığı’na çok sayıda soru önergesi sundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verilen önergelerin bazıları yanıtsız bırakıldı. Yanıtsız kalan önergelerdeki soruların tamamının, kamuoyunun ilgisini çeken haberlerden oluştuğu görüldü.

TUVALET TADİLATI

BirGün, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara Bilkent’te bulunan hizmet binasındaki tuvaletlerin 6 milyon TL’ye yeniletildiğini sayfalarına taşıdı. Haberin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle “Söz konusu binada bulunan 13 adet tuvaletin hali hazırda restore edildiği bilgisi doğru mudur? Tuvaletlerin restorasyonu için 6 milyon TL harcama yapıldığı bilgisi doğru mudur?” sorularını yöneltti. 4 Ocak 2025 tarihinde verilen önerge, yanıtlanmadı. ALO 199 Fetva Hattı’nı arayan bir kadının, “Süresiz nafaka alma hakkım var mı?” sorusuna, “Boşanmış kadının 90 gün, eşi ölmüş olan kadının ise 130 günü aşan miktarda nafaka ödemesi alması haramdır” denildiği öne sürüldü. Tepki çeken iddianın ardından DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı. Koca’nın, “Nafaka hakkının Medeni Kanun ile belirlendiği ülkemizde Diyanet’in bu konuda fikir beyan etmesi ve kadınların kazanılmış nafaka hakkına saldırması karşısında hukuksal bir girişimi var mıdır?” sorusunun yanıtsız bırakıldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ali Erbaş’ın sosyal medya hesaplarının yoruma kapatılması ve kötü yorumların silinmesi iddiasıyla ilgili de soru önergeleri hazırlandı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, “Ali Erbaş’ın sosyal medya hesaplarına gelen mesajların kurum personelleri tarafından düzenli olarak silindiği iddiası doğru mudur?” sorusunun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtsız bırakıldığı belirtildi.

DAMADA TORPİL İDDİASI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Düzce Çilimli’de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu’nun, hizmet süresi dolmamasına karşın birinci sınıf ilçeler arasında olan Beykoz Müftülüğü’ne atanması da kamuoyunda tartışmalara yol açtı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın, “Ali Erbaş’ın damadı Muhammed Likoğlu’nun, İstanbul Beykoz Müftülüğü’ne atanması hangi gerekçelerle yapılmıştır?” sorusuna da Yılmaz, yanıt vermedi.