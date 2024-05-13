Diyanet’i aklama çabası

İhsan Aktaş’ın anket şirketi, Diyanet’e güven düşerken kurumu aklama telaşına düştü. Şirket, kamudan aldığı ihaleler ve seçimlere yönelik anketlerinde İstanbul ve Ankara’da AKP’yi önde göstermesi ile biliniyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’de on milyonlarca yurttaşı sefalete mahkum eden ekonomik krizden etkilenmeyen kurumların başında yer aldı.

2024 yılına 91,8 milyar TL’lik bütçe ile başlayan Diyanet, yılın henüz ilk çeyreğinde 23,5 milyar TL’lik harcamaya imza attı. Yurttaşa, “Aza tamah” öğüdü veren Başkanlık, bünyesindeki lüks ve şatafatı ise gizleyemedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik kamuoyundaki tartışma, BirGün’ün birbiri ardına yaptığı haberler ile daha da büyüdü. Mayıs ayının ilk haftası Diyanet için Audi A8 ve lüks otel toplantısı tartışmaları ile geride kaldı.

ELEŞTİRİLERİN ETKİSİ

Uygulamaları ile tartışmalı hale gelen Diyanet’e yönelik eleştirilerin artmasının ardından GENAR, Diyanet ve Din Hizmetleri Algısı Raporu’nu 3 Mayıs’ta kamuoyuna açıkladı.

Açıklama zamanı manidar olarak değerlendirilirken raporda öne çıkan bazı bulgular şöyle sıralandı:

• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sahip olduğu imajın olumlu olduğunu düşünenlerin ortalaması 5 üzerinden 3,29 olarak gerçekleşti.

• Diyanet’in 4-6 yaş grubu çocuklara din ve değerler eğitimi vermesini olumlu bulanların oranının yüzde 62 olduğu bildirildi.

• Din görevlilerine güvenlerin oranı yüzde 68-70 bandında oldu.

GENAR’ın’ın din personeline güvenilirliği ortaya koyan çalışmasının ardından gözler, şirketin seçim anketlerine çevrildi. Şirketin sahibi Aktaş, seçimlerden önce yaptığı anketin ardından AKP’nin İstanbul oyunun yüzde 45, CHP’nin oyunun ise yüzde 41 olduğunu kaydetti. Aktaş’ın, Mansur Yavaş’ın rekor oy ile kazandığı Ankara’daki seçim sonuçlarına yönelik öngörüsü ise “Turgut Altınok’un adaylığı fark edilmiş gibi duruyor” oldu.

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Kamudan ihale yağmuru

Kamuoyunda, “Yandaş yazar” olarak anılan Aktaş’ın şirketinin aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarı ise dudak uçuklattı. Genar Araştırma’nın, 2011-2023 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarı kayıtlara, 25 milyon 809 bin 844 TL olarak geçti.

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Diyanet’e güven eriyor

Diyanet’in, kamuoyunda yaratılmak istenilen algının aksine ‘kuruma güven duyuluyor” ifadesi, 2023 yılı anketiyle yalanlanıyor. 2024 itibarıyla yüzde 70 olduğu ifade edilen din personeline duyulan güven oranı, 2023 yılında yüzde 80’e dayanıyor. Veriler, harcamaları ile tartışılan kuruma duyulan güvenin gün geçtikçe daha da düştüğünü gözler önüne seriyor.