Diyanet’i Cengiz aydınlatacak

AKP iktidarlarında kamu ihaleleri ile iktidara yakın sermaye grupları servetlerine servet kattı.

Dev maliyetli inşaat ihalelerinin anı sıra enerji alanındaki ihale pastası da iktidara yakın müteahhitler arasında bölüştürüldü.

Elektrik dağıtımında 2011 yılında yapılan özelleştirme, yurttaşı yüksek faturalar ile karşı karşıya bırakırken iktidara yakın sermaye gruplarına yeni kazanç kapısı araladı.

Kamuoyunda, “Beşli çete” olarak nitelendirilen şirketlerden Cengiz Holding de enerji alanında söz sahibi olan şirketler arasına adını yazdırdı. Kamunun çok sayıda aydınlatma ihalesini alan Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik’in, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın elektrik enerjisi ihalesini de üstlendiği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın elektrik enerjisi alımına yönelik ihalesi 22 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi. İhale kapsamında Diyanet’e bağlı hizmet binalarına 2025 yılı için elektrik enerjisi temin edileceği bildirildi. Toplam enerji ihtiyacının ise 6 milyon kilowatt saat olduğu kaydedildi.

DEV ANLAŞMA

Başkanlığın dev elektrik enerjisi alım ihalesinin sözleşmesi, 15 Kasım’da imzalandı. Sözleşmenin detayları, iktidara yakın sermaye grupları arasında yer alan Cengiz Holding’in Diyanet’in dev ihalesini de üstlendiğini ortaya koydu. Sözleşmeye göre, Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 25 milyon 289 bin 880 TL’lik anlaşma yapıldı.

***

PASTADAN BÜYÜK DİLİM

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25,2 milyon TL’lik elektrik enerjisi satacak Cengiz Elektrik’in kamudan aldığı diğer aydınlatma ihaleleri de dikkati çekiyor. Şirketin 2012-2024 döneminde kamudan aldığı elektrik enerjisi ihalelerinin toplam bedeli, 1 milyar 179 milyon 162 bin TL olarak hesaplanıyor. Cengiz Elektrik’in elektrik enerjisi ihalesini aldığı bazı kamu kurumları ve ihale bedelleri şöyle sıralanıyor:

• Sağlık Bakanlığı: 250 milyon 40 bin TL

• İçişleri Bakanlığı: 190 milyon 737 bin TL

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 114 milyon 218 bin TL