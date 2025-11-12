Diyanet’i Cengiz aydınlatacak

AKP iktidarlarında kamu ihaleleri ile iktidara yakın sermaye grupları servetlerine servet kattı.

Dev maliyetli inşaat ihalelerinin yanı sıra enerji alanındaki ihale pastası da iktidara yakın müteahhitler arasında bölüştürüldü. Elektrik dağıtımında 2011 yılında yapılan özelleştirme, yurttaşı yüksek faturalar ile karşı karşıya bırakırken iktidara yakın sermaye gruplarına yeni kazanç kapısı araladı.

Cengiz Holding de enerji alanında söz sahibi olan şirketler arasına adını yazdırdı. Kamunun çok sayıda aydınlatma ihalesini alan Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik’in, 2025 yılının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılına yönelik elektrik enerjisi ihalesini de üstlendiği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın elektrik enerjisi alımına yönelik ihalesi 22 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi. İhale kapsamında Diyanet’e bağlı hizmet binalarına 2025 yılı için elektrik enerjisi temin edileceği bildirildi. Toplam enerji ihtiyacının ise 6 milyon kilowatt saat olduğu kaydedildi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Başkanlığın dev elektrik enerjisi alım ihalesi, 21 Ekim’de gerçekleştirildi. Başkanlığın 31 milyon 735 bin 175 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleye verilen en düşük teklif, 30 milyon 387 bin TL oldu. İhaledeki 30,3 milyon TL’lik teklifin sahibinin, iktidara yakın sermaye grupları arasında yer alan Cengiz Holding olduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ihale kapsamında 10 Kasım’da Cengiz Holding ile sözleşme imzalandı.

Diyanet’in 2025 yılı için gerçekleştirdiği elektrik enerjisi ihalesini de Cengiz almış, Cengiz Elektrik ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 15 Kasım 2024 tarihinde 25 milyon 289 bin 880 TL’lik anlaşma yapılmıştı.