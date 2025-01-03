Diyaneti yandaş taşıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 itibarıyla 150 bine dayanan dev personel ordusunun servis maliyeti belli oldu. Başkanlığın geleneği bozmayarak, 2025 yılı servis işini de AKP’den aday adayı olan Mehmet Kaya’nın aile şirketine verdiği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için personel taşıma ihalesi düzenlendi. 27 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen ihalenin, Ankara’daki personelin özel servis araçları ile taşınması işini kapsadığı bildirildi.

SÖZLEŞME 46,4 MİLYON TL’LİK

Henüz sonuç ilanı yayımlanmayan ihale kapsamında 20 Aralık 2024 tarihinde sözleşme imzalandığı öğrenildi. İhalenin kazananı, Kaya Ulaşım Hizmetleri ve Filo Kiralama Sanayi Ticaret Limited Şirketi oldu. Şirket ile 20 Aralık 2024’te imzalanan sözleşmenin bedelinin, 46 milyon 485 bin 200 TL olduğu belirtildi. Diyanet’in merkez binasında görevli personelin taşınması işinin 35’i minibüs, 23’ü de midibüs olmak üzere toplam 58 araçla yapılacağı ifade edildi.

Diyanet’in araçları kiraladığı şirket ise tanıdık çıktı. Araçların kiralandığı şirketin, 24 Haziran 2018 tarihli seçimlerde, “Ülkemize hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın aile şirketi olması dikkati çekti. Diyanet'in 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarındaki personel servisi ihalelerinin de Kaya Ailesi’ne verildiği belirlendi.

DEV BİR ORDU TAŞIYACAK

Diyanet, dev bir orduyu anımsatan personelinin taşınması için hemen her yıl on milyonlarca liralık servis harcamasına imza attı. Başkanlığın 2022-2025 dönemindeki servis harcamaları, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 7,8 milyon TL

• 2023: 27,8 milyon TL

• 2024: 55,8 milyon TL

• 2025: 46,4 milyon TL