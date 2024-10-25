Diyanet’in avroları yurtdışına akıyor

Türkiye Diyanet Vakfı’nca Arnavutluk’un başkenti Tiran’da inşa edilen ve “Balkanlar’ın en büyük camisi” olarak nitelendirilen Namazgah Camii, 10 Ekim’de açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın dua ettiği açılışa AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Tiran’da gerçekleştirilen açılış töreninin ardından, “Diyanet Vakfı yurtdışında inşa ettirdiği camiler için ne kadar para harcadı?” sorusu gündeme geldi. Diyanet Vakfı’nın mali raporları, yurtdışında inşa edilen camiler için yapılan harcamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yurttaştan SMS ile bağış talep eden ve 2023 yılında 6 milyar TL’si bağışlardan oluşmak üzere toplam 8,7 milyar TL gelir elde eden vakıf Kırgızistan, Arnavutluk ve Makedonya’daki camiler için para saçtı. Kamuoyunda, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı’nın üç ülkede inşa ettirdiği üç caminin toplam maliyetinin 40 milyon avroyu aştığı belirlendi.

Makedonya’da yapımına devam edilen Üsküp caminin toplam maliyeti 15 milyon 468 avro oldu. Caminin 4 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edildiği ve kapasitesinin 2 bin kişi olduğu bildirildi.

Arnavutluk’un Tiran kentinde, Meclis binasının hemen yanına inşa edilen ve 10 Ekim’de açılan Tiran Namazgah Camii’nin yaklaşık maliyeti de 24 milyon 230 bin avro olarak açıklandı. Makedonya ve Arnavutluk’ta inşa ettirdiği camiler için 40 milyon avroya yakın parayı gözden çıkaran vakıf, Kırgızistan’da inşası süren caminin yaklaşık maliyetini ise 1 milyon 295 bin dolar olarak duyurdu.

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HER YIL ARTAN GELİR

Diyanet Vakfı’nın büyük oranda yurttaştan toplanan bağışlardan elde edilen geliri, her yıl katlanarak artıyor. Vakfın 2017 ve 2023 yıllarını da kapsayan yedi yıllık dönemde topladığı para, yıllara göre yukarıdaki gibi şekillenmiştir.