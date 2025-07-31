Diyanet’in “eskort skandalı”nda yeni perde: Kimse görmemeli!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı teşkilatlarındaki denetim zaaflarını gözler önüne seren süreç, merkezi Viyana’da bulunan Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesindeki usulsüzlük iddiaları ile başladı. Kamuoyuna, “Eskort Skandalı” olarak yansıyan skandalın perde arkasında, dernek gelirlerinden elde edilen yüz binlerce avronun, kayıt dışı şekilde harcandığı ifade edildi.

İddiaya göre, dernek gelirlerinin önemli bir bölümü eğlence mekânlarında ve “eskort hizmetlerinde” kullanıldı. Harcamaların, denetimden kaçırılmak için “imamların oturum izni giderleri” gibi kalemlerle sisteme işlendiği de iddialar arasında yer alırken skandala ilişkin yeni gelişmeler açığa çıktı. BirGün’ün ulaştığı bilgilere göre, soruşturmaya dahil edilen bir personelin dosyasının, “Başka isimlere uzanacağı” endişesiyle ana soruşturmadan ayrılarak kısa sürede kapatıldığı öne sürüldü.

Dönemin bazı ATİB yöneticilerinin, denetime gelen müfettişlere gezi planı hazırladığı ve denetim sürecinin turistik ziyaretlere dönüştüğü de iddialar arasında sıralandı. Kamuoyunda büyük tepki çeken iddialar nedeniyle Diyanet, beş üst düzey görevlinin kurumla ilişiğini kesti. Görevden alınanlar arasında Din Hizmetleri Müşaviri F.M.K., Ataşe V.H.E., M.Ş., A.T. ve personel M.D.’nin olduğu bildirildi. Görevden alınan bir ismin, eski bir bakanın akrabası olduğu kaydedildi.

YENİ GELİŞME

Skandalın yeni perdesiyle ilgili detaylara BirGün ulaştı. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, soruşturma ilerlerken Diyanet’te görev yapan E. isimli bir kadın personelin adı da dosyaya girdi. E.'nin, soruşturma dosyasında yer alan bazı isimlerle uzun telefon görüşmeleri yaptığı HTS kayıtlarıyla ortaya konuldu. E., kuruma başvurarak hakkındaki iddialarla ilgili, “Müstakil soruşturma” talep etti.

Diyanet kaynaklarının iddiasına göre, özel bir müfettiş tarafından incelen dosya, kısa sürede kapatıldı. Dosyanın, “Başka isimlere uzanma” endişesiyle ana dosyadan ayrıldığı ve kapatıldığı belirtildi. Gelişmelerin Avusturya’daki resmi makamlara da yansıdığı, Türkiye’den gönderilen din görevlilerinin, “ATİB skandalı” nedeniyle sıkı takibe alındığı aktarıldı.