Diyanet’in fetva kurulu belirlendi: Erbaş'la sorun yaşayan üye başkan oldu
Diyanet’in fetvalar ile ilgili en üst ve tek yetkili organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun üye atamaları tamamlandı. Kurul seçiminde en yüksek oyu alan Hüseyin Arı yerine Lokman Arslan atanması, “Stratejik hata” olarak nitelendirilirken Abdurrahman Haçkalı, kurul başkanı oldu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un teklifi ile 16 üyeden oluşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelerini atadı. Başkanlığın fetvalar ile ilgili tek yetkili kurumu olan Fetva Kurulu’nun başına, Ali Erbaş döneminin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı seçildi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı olarak seçilen Abdurrahman Haçkalı’nın, Erbaş döneminde başkanlık yönetimi ile uyumlu çalışamadığı kaydedildi. Mekke’de, Ali Erbaş’ın da aralarında olduğu Diyanet’in en üst düzey kafilesini taşıyan VIP otobüste yaşanan tartışmada da Haçkalı başrol oynadı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Haçkalı'nın, Mekke’de Erbaş’ın onayı ile kendisini beklemeden hareket eden otobüsü telefonla geri çağırdığı, otobüse biner binmez ise “Eşekliğin de bir sınırı var” diye bağırdığı öne sürüldü.
"STRATEJİK HATA"
Kurul seçimlerinde en yüksek oyu alarak birinci olan Hüseyin Arı'nın yerine kurulda geçmişi olmayan, Lokman Arslan'ın tercih edilmesi ise “Safi Arpaguş'un en büyük stratejik hatalarından birisi” olarak nitelendirildi.
ANKARA MÜFTÜSÜ
Sosyal medya hesaplarından fetva paylaşmaya devam eden Ankara Müftüsü Hasan Çınar için Safi Arpaguş başkanlığındaki yeni yönetimin tavrı da yeni dönemin merak edilen sorusu olarak öne çıktı.
FETVA YASAĞI
Ali Erbaş'ın kurulun fetva dahi paylaşmasının önüne geçmesi, Din İşleri Yüksek Kurulu üye ve uzmanlarının ciddi eleştirilerine yol açtı. Ankara Müftüsü Hasan Çınar sosyal medya hesaplarından fetva paylaşırken fetvalar konusunda en üst organ olan Din İşleri Yüksek Kurulu’na fetva paylaşma yasağı getirilmesinin Erbaş döneminde büyük tartışmalara yol açtığı bildirildi.
Abddurrahman Haçkalı ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Huriye Martı arasında da gerilim yaşandığı aktarıldı. Kurul üyeliğine atanan Huriye Martı'nın öte yandan, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçilen Ömer Kara ile de sorun yaşadığı savunuldu. Martı’nın, Kurul Üyesi olarak atanan bir diğer isim olan Yaşar Yiğit ile de selamlaşmadığı iddia edildi.
Kurul üyeliğine atanan Huriye Martı'nın Abdurrahman Haçkalı dışında bir dönem amiri de olan ve yeni dönemde kurul üyeliğine atanan Yaşar Yiğit ile de arasının iyi olmadığı, birbirlerine selam dahi vermedikleri, kurul üyesi Ömer Kara ile de sorunlar yaşadığı ifade ediliyor.
PERSONEL NE DİYOR?
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri 2030 yılına kadar görev yapacak. Kurul üyelerinin birbirleriyle uyumsuz isimler arasından seçildiğinin altını çizen Diyanet kaynakları, şunları söyledi:
“Birbiri ile uyumsuz insanlar Türkiye'nin gelişen şartlarına göre yeni fetvalar vermek için toplanacaklar. Aralarında hiçbir uyumun olmayışı boşa geçen zamanın habercisi gibi. Fetvanın en üst merciinde durumlar böyle. Türkiye'de din ve Diyanet'in mevcut konumu ve geleceği çok tartışılacak. Yeni başkan Safi Arpaguş'un şahsı ile alakalı teşkilat mensuplarının ve kamuoyunun sorunu yok. Tam aksine umutlu. Ancak kurduğu yapı önümüzdeki günlerde çok tartışılacak. Belki de Diyanet'in en kısa başkanlığını yapmış birisi olarak tarihe geçecek. İsteğimiz ve arzumuz ise en güzel işleri yapan başkanı olarak tarihe geçmesi ve kurumdan selefi Ali Erbaş'ın alamadığı helallik ve şahitliği alarak görevini tamamlayıp ayrılmasıdır."