Diyanet’in fetvasına suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos tarihinde 81 ile gönderdiği “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir” başlıklı Cuma hutbesinde kadınların miras hakkını hedef alan sözlere tepkiler sürüyor.

Hutbede yer alan “kız çocuklarının mirasta Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmamasının kul hakkı olduğu” sözlerini Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği yargıya taşıdı.

Dernek, Diyanet ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında “kanunlara uymamaya tahrik” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yayımlanan hutbenin aynı zamanda Anayasa’ya da aykırı olduğuna dikkat çekilen suç duyurusunda, “Tüm vatandaşlar kanunen sahip olduğu haklar bakımından eşittir, cinsiyete bağlı bir ayrım gözetilemez. Devlet, bu eşitliği korumak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığının paylaşımı, kız çocuklarının kanunda belirlendiği gibi erkek çocuklarıyla eşit olacak şekilde mirastan pay almalarını ‘kul hakkına girmek’ olarak değerlendirmektedir. Bu paylaşım, hem Anayasa’ya hem de Türk Medeni Kanununa aykırıdır” denildi.

Suç duyurusunda, Başkanlığın görev tanımının dışına çıktığı ve “basın ve yayın yolu aracılığıyla alenen halkı kanunlara uymamaya tahrik ettiği” ifade edildi.

GERİCİ KUŞATMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, “Bu süreç, yalnızca bir hukuki başvuru değil. Kadınların ve kız çocuklarının kazanılmış haklarını savunma sorumluluğudur. Diyanet’in resmi hutbesi yurttaşları kanuna uymamaya tahrik etmektedir” dedi.

Tozbey şunları söyledi: “Kadınların en büyük kazanımı, 1926’dan beri yürürlükte olan Medeni Kanun, kadınlara ‘yarım pay’ değil, erkeklerle eşit pay verir. Diyanet ise bu hakkı, yüzyıllık hukuki ve toplumsal birikimi yok sayarak geri çevirmeye çalışıyor. İktidarın ‘Aile Yılı’ ilanı eşliğinde yürütülen gerici saldırılar, tapu ve miras işlemlerinde arabuluculuk adı altında kadınların mülkiyet hakkını zayıflatmaya yönelmişti. Yine geçtiğimiz gün boşanma davalarını bölerek nafaka ve tazminat haklarını yıllarca sürecek yeni davalara yayma planı da gündeme getirildi. Miras dahil hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz; bu gerici kuşatma karşısında eşitlik, laiklik ve kadın özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz.”