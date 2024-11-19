Diyanet’in formülü: ‘Eleştirenler marjinal’

Çok sayıda bakanlıktan daha büyük bir bütçe kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda oluşan rahatsızlığa karşı harekete geçti. Diyanet TV’de yayınlanan programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, BirGün’ün haberlerine yanıt vermeye çalıştı.

Irmaklı, Diyanet bütçesinin yalnızca, “az ve marjinal bir grup tarafından” eleştirildiğini iddia etti. Irmaklı, BirGün’ün kamuoyunun gündemine getirdiği Diyanet harcamalarına ilişkin toplumda artan rahatsızlığa karşı, başkanlığın televizyonuna konuk alındı. Irmaklı’nın Diyanet’i eleştirenleri, “Devletin bekasına kötülük yapmakla” suçlaması da dikkati çekti.

DEVLETİN BEKASINA KÖTÜLÜK

Diyanet’in bütçesi ve harcamalarına karşı önyargı ile hareket edildiğini savunan Irmaklı, şunları söyledi:

“Büyük çoğunlukla az ve marjinal bir grup tarafından sürekli olarak bütçesi üzerinden Diyanet’e yönelik algı operasyonu yapılıyor. Marjinal bir grup sürekli sansasyonel haberler yapmaya devam ediyor. ‘Dev bütçeye sahip Diyanet İşleri Başkanlığı’ ifadesi öyle bir algıya sebep oluyor ki sanki bütçenin büyük bölümü Diyanet’e ayrılmış. Genel bütçenin yüzde 1’inin altındadır Diyanet bütçesi. Diyanet’in 2025 yılı bütçesi 130 milyar TL, 124 milyar TL’si personel maaşı ve SGK primlerine ayrıldı. Yani 6 milyar civarında bütçemiz var. Eleştiriler bilinçli yapılıyorsa topluma, milletimize ve hatta devletin, milletin bekasına büyük bir kötülüktür bu.”

TARTIŞMALI UYGULAMALAR

Diyanet’in, kamuoyuna yansıyan bazı uygulamaları şu şekilde:

• Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Seher Erbaş ve Kadir Dinç’in de dahil olduğu bir kafile, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle İskandinav ülkelerine gitti.

• Diyanet’in, ülkedeki ekonomik krizi yok sayan beş yıldızlı otel toplantıları da hız kesmedi. Diyanet kafilesi, “91,8 milyar TL’lik 2024 bütçenin nasıl harcanacağını” planlamak için beş yıldızlı termal otelde müzikli eğlenceli toplantı düzenledi.

• Hac ücretleri ile Diyanet Vakfı bütçesinden alınan GMC marka arazi aracının, “Erbaş Suudi Arabistan’a gittiğinde kullansın” denilerek Diyanet’e tahsis edildiği öne sürüldü.