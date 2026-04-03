Diyanet’in gezginleri: 6 ay, 9 ülke, 12 seyahat

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ali Erbaş dönemi, lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları ile yurtdışı seyahatlerinin gölgesinde, 18 Eylül 2025 tarihinde kapandı. Eylül 2017’de göreve başlayan ve görev süresi boyunca ayak basmadık kıta bırakmayan Ali Erbaş, adım atmadık kıta bırakmadı. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde 45 farklı ülkeye 150 ziyaret düzenledi.

18 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan ve “Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam” dediği öne sürülen Safi Arpaguş da başkanlıktaki geleneği bozmadı. Arpaguş, 28 Eylül 2025 ile 1 Nisan 2026 döneminde 9 farklı ülkeye 12 kez adım attı.

ERBAŞ’IN İZİNDE

Eylül 2025’te Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturan ve “Ali Erbaş'ın yaptıklarını yapmasam yeter" dediği öne sürülen Safi Arpaguş, yurtdışı gezileri itibarıyla “Erbaş’ın izinde” olarak değerlendirilen uygulamaları hayata geçirdi. İlk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştiren, ardından ise Bulgaristan’a giden Arpaguş, sırasıyla Almanya, Belçika ve Fransa'ya da ayak bastı.

Arpaguş, “Avrupa turnesi” olarak nitelendirilen gezilerini Fransa ile tamamladıktan sonra Azerbaycan ve yeniden Suudi Arabistan'a gitti. Kosova'yı da ziyaret eden Arpaguş Kosova’dan Makedonya’ya geçti.

REKOR SAYI

Arpaguş, yurtdışı seyahatlerine 31 Mart’ta bir yenisini daha ekledi. 31 Mart’ta Makedonya'ya Diyanet kafilesi, altı ayda dokuz farklı ülkeye 12 kez giderek başkanlık rekorunu kırdı. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’un gittiği ülkeler Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya olarak sıralandı.





Başkan Arpaguş’un yurtdışı seyahatlerine kalabalık bir ekiple gittiğini belirten Diyanet kaynakları, “Başkan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, özel kalem müdürü, protokol ve basın ekibi ile korumalardan oluşan kalabalık heyetler başkana eşlik ediyor” dedi. Seyahatlere katılanlara gittikleri ülkelere göre dolar kuru üzerinden kamu bütçesinden günlük harcırah ödemesi yapıldığı da belirtildi.

“İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR”

Ali Erbaş'ın izinden gittiği gerekçesiyle eleştirilen Arpaguş’un yakın eleştiriler üzerine yakın çevresine, “İt ürür, kervan yürür" dediği öne sürüldü. Seyahatleri ve söylendiği öne sürülen, “İt ürür, kervan yürür” sözünü değerlendiren başkanlık personeli, şunları söyledi:

“Kim ürür, kim yürür bilemeyiz. İşin sonunda helalleşemeden ve kurumu dibin dibine indirerek gidecek bir başkan görünümü var. Bu da onun mirası olur. Bu sözü söylemediyse çıkıp asla böyle bir şey demedim diye açıklama yapmalı. Hepimiz şaşkınız. Bir Diyanet İşleri Başkanı kendisine yönelik eleştirileri dikkatle dinleyip nerede hata yapıyoruz demesi gerekirken umursamaz bir tavırla hakaret içeren ifadeleri kullanmışsa derhal istifa etmeli. Atatürk'ün emaneti sahipsiz değil. Bu millet devletine de Diyanet'e de sahip çıkar.”