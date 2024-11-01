Diyanet’in gezisine yeni kılıf bulundu!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, İskandinavya seyahatinin ortaya açığa çıkmasıyla daha da büyüyen yurtdışı seyahatlerine yönelik tepkiler sürerken Cumhurbaşkanlığı’ndan daha çok seyahate olanak sağlayacak bir destek geldi. Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılına yönelik yol haritası niteliğindeki planı ile Diyanet’e yeni görevler yüklendi. Cumhurbaşkanlığı, yurtdışında yaşayan Türkiyelilere yönelik yeni hedefler belirledi. Hedeflerden biri de “Anavatan bağını sürdüren gurbetçilerin, yaşadıkları ülke ile aralarındaki bağa olumlu katkı yapma” hedefi oldu. Cumhurbaşkanlığı, hedef kapsamında yurtdışındaki Türkiyelilerin geleceğinin güvence altına alınacağını savundu.

Yurtdışındaki Türkiyelilerin, “Yaşadıkları ülke ile bağlarını güçlendirmesi” çalışmaları kapsamında bir koordinasyon kurulu kurulacağı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda kurulacak komisyonun, “Yurtdışında yaşayan Türklere yönelik sunulan hizmetlerin etkinliğini sağlamak” amacıyla çalışacağı bildirildi.

DİYANET’E YENİ GÖREV

Cumhurbaşkanlığı’nın gurbetçilere yönelik politika ve tedbirleri ile Diyanet’e de yeni sorumluluklar verildi. Eğitimden sağlığa, adaletten sosyal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlara kadar birçok alanda söz sahibi olan Diyanet’in yeni yurt dışı görevi, “Seyahatlere kılıf bulundu” yorumlarına yol açtı. Yurtdışında yaşayan Türkiyelilerin yaşadıkları ülke ile bağlarını güçlendirmesi amacıyla belirli sürelerle yurtdışına din görevlisi gönderileceği ifade edildi.

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VIP HARCAMA

Diyanet’in VIP geziler ile İskandinavya seyahatlerinin yeme, içme ve konaklama maliyeti hesaplandı. Başkanlığın, Ocak 2023-Haziran 2024 dönemini kapsayan bir buçuk yılda gerçekleştirdiği yurt içi ve yurtdışı seyahatler için personele 516 milyon 489 bin TL yolluk ödediği belirlendi.