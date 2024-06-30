Diyanet’in kara kutusu açıldı: Milyarlar aktı

Kamuoyunda, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2023 yılında, 6 milyar TL’si bağışlardan oluşmak üzere toplam 8 milyar 733 milyon TL gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) mali tabloları, hemen her yıl olduğu gibi 2023 yılına yönelik de gecikmeli açıklandı.

Vakfın 2023 yılı mali tabloları, her fırsatta yurttaştan yardım talep eden TDV’nin dudak uçuklatan gelirini ortaya koydu. Tablolara göre, TDV’nin 2023 yılında elde ettiği gelir, 2022 yılına oranla yüzde 114, 2021 yılına oranla ise yüzde 314 arttı.

REKOR GELİR

Kamuoyunda, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kara kutusu” olarak nitelendirilen TDV’nin 2023 yılı geliri 8 milyar 733 milyon 241 bin TL olarak gerçekleşti. Vakfın 2023 yılı gideri ise 7 milyar 116 milyon 68 bin TL olarak hesaplandı.

TDV’nin 2023 yılında elde ettiği 8,7 milyar TL’lik gelirin 6 milyar 79 milyon 926 bin TL’lik bölümünün bağış ve yardımlardan kaynaklandığı bildirildi. Vakfın, “Finansal Gelirler” adı altında 456 milyon 297 bin TL, “Diğer Gelirler” adı altında ise 2 milyar 148 milyon 146 bin TL para topladığı belirtildi. Vakfın iktisadi işletme geliri ise kayıtlara, 48 milyon 871 bin TL olarak geçti.

Vakfın giderleri de mali tablolarda sıralandı. Buna göre, TDV’nin toplam 7,1 milyar TL’lik 2023 yılı giderinin 3,8 TL’si sosyal hizmetlerden, 1,6 milyar TL’si ise “Hayır işleri ve gönüllü faaliyetlerden” kaynaklandı. Vakfın 2023 yılındaki personel gideri de 199,9 milyon TL ile ifade edildi.

KAZANÇTA ÇARPICI ARTIŞ

Vakfın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkat çekti. Vakfın 2017 ve 2023 yıllarını da kapsayan yedi yıllık dönemde topladığı para, yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2017: 914,2 milyon TL

• 2018: 1,2 milyar TL

• 2019: 1,2 milyar TL

• 2020: 1,2 milyar TL

• 2021: 2,1 milyar TL

• 2022: 4 milyar TL

• 2023: 8,7 milyar TL