Diyanet’in kaynak harcaması üniversiteleri geçti: Bilime değil, dine yatırım dönemi

Ülkedeki 128 üniversitenin Ocak-Temmuz 2024 dönemi harcamasının Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcaması ile karşılaştırması, iktidarın yükseköğrenime verdiği değeri ortaya koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak-Temmuz 2024 dönemi harcaması ile 76 üniversiteyi geride bıraktı. Diyanet İşleri Başkanlığı Ocak-Temmuz 2024 döneminde, ülkenin en köklü üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi’nden 32 kat daha fazla para harcadı.

Ülkede yükseköğrenim, AKP iktidarında büyük kan kaybetti. Akademideki sorunlar, adeta kangren haline gelirken üniversitelerin eğitim kalitesindeki düşüş, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporları ile de ortaya konuldu.

CEP HARÇLIĞI

Akademik özerklik, Cumhurbaşkanlığı’nca gerçekleştirilen rektör atamaları ve eğitim kaliteleri itibarıyla tartışılan üniversiteler, bütçe sorunlarıyla da karşı karşıya bırakıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üniversitelerin harcamalarına yönelik verileri de çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Ülkedeki 128 devlet üniversitesinin Ocak-Temmuz 2024 döneminde 195 milyar 135 milyon 600 bin TL harcadığı öğrenildi. Buna göre, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 55 milyar 659 milyon 847 bin TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı, 128 üniversitenin toplam harcamasının üçte biri kadar kaynak kullandı.

Sahip olduğu öğrenci, personel ve taşınmaz giderleri üzerinden bütçeleri oluşturulan üniversitelerin kaynak sorununa Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri ayna tuttu. Toplam 76 üniversite yedi ayda, ancak Diyanet İşleri Başkanlığı kadar para harcayabildi. ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Ankara ve Hacettepe gibi Türkiye'nin köklü üniversitelerinin de aralarında yer aldığı 76 üniversitenin ocak-temmuz dönemindeki toplam harcaması 55 milyar 161 milyon 517 bin TL olarak kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 55,6 milyar TL kaynak kullandığı Ocak-Temmuz 2024 döneminde bazı üniversitelerin harcamaları şöyle:

• ODTÜ: 2 milyar 571 milyon TL

• Ankara Üniversitesi: 6 milyar 83 milyon TL

• Hacettepe Üniversitesi: 5 milyar 328 milyon TL

• İTÜ: 2 milyar 694 milyon TL

• Boğaziçi Üniversitesi: 1 milyar 712 milyon TL