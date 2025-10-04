Diyanet’in milyonluk ‘çözümü’

Diyanet İşleri Başkanlığı, dikkati çeken harcamalarına bir yenisini daha ekledi. Başkanlık, “Vatandaş İletişim Çözüm Merkezi” kurulması için milyonlarca lirayı gözden çıkardı. Merkezin kurulumuna yönelik özel bir şirketten hizmet satın alındı.

MALİYET 6,9 MİLYON TL

Diyanet 4 Eylül’de, “Vatandaşlık İletişim Çözüm Merkezi Alımı” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 7 milyon 980 bin 333 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı. İhalede, açık ihale yöntemi kullanıldı.

4 Eylül’de düzenlenen ihaleye yalnızca bir şirket teklif verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca oluşturulan ihale komisyonunca yapılan değerlendirmenin ardından 2 Ekim’de anlaşma sağlandı. Diyanet ile özel bir bilgi teknolojileri şirketi arasında sağlanan anlaşmanın başkanlığa maliyeti, 6 milyon 945 bin TL oldu.

Başkanlık, Vatandaşlık İletişim Çözüm Merkezi’nin kurulmasının amacını, “Dijitalleşen dünyada daha etkili, verimli ve sürdürülebilir hizmet sunmak” ifadesiyle açıkladı.

Proje kapsamında çoklu kanal yönetimi, yapay zekâ destekli çözümler, uzaktan çalışma imkânı ve performans analiz araçları gibi modern teknolojik sistemlerin başkanlığın kuracağı merkeze entegre edileceği belirtildi. Diyanet’in Vatandaşlık İletişim Çözüm Merkezi ile “Vatandaşlara kesintisiz ve hızlı hizmet sunulacağı” savunuldu.

GÜNDE 360,3 MİLYON TL

Diyanet İşleri Başkanlığı, ağustos ayında 12,7 milyar TL kaynak kullandı. Başkanlığın, günde 360,3 milyon TL olmak üzere, Ocak-Ağustos 2025 dönemindeki toplam harcaması ise 86,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.