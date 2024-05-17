Diyanet’in öğle yemeği listesi ortaya çıktı

Harcamalarıyla sürekli gündem olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri için hazırlanan öğle yemeği listesi ortaya çıktı. Listeye göre, hemen her gün etli yemek çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir günlük yemek için 67.5 TL ödüyor.

Lüks makam araçları ve harcamaları nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) üst düzey yöneticileri için hazırlanan öğle yemeği listesi ortaya çıktı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; DİB’in üst düzey yöneticileri için hemen her gün etli yemek çıkıyor. Sebze yemekleri de kıymalı yapılıyor.

Diyanet’in 17 Mayıs, yani bugünkü sofrasında “mısır çorbası, çiftlik köfte, bulgur pilavı, meyve” olacak.

PERSONEL 100 LİRA ÖDÜYOR

Yemek maliyetlerinin bir kısmı bütçeden karşılanırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir günlük yemek için 67.5 TL ödüyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Diyanet Akademisi Başkanı, Genel Müdürler, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı da bu menü için 67.5 TL ödüyor.

Diyanette çalışan 4/D’li işçiler radyo tv personeli ve KOMAŞ personeli ile Başkanlık personeli 100 TL ödüyor.

Misafirler için ise yemek 110 TL.

Aşçı, bekçi, hizmetli, şoför, yönetmen, 4/B sözleşmeli personel bu yemek için 30 TL, başkanlık müşaviri, baş müfettiş, hukuk müşaviri, avukatlar da 42 TL ödüyor.