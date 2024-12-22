Diyanet’in ordusu büyüyor: 2025’te personele 110 milyarlık kaynak

Aralık 2024 itibarıyla sayısı 140 bini aşan ve 2024’ün ilk yarısında 77,5 milyar TL gideri bulunan Diyanet'in personel ordusuna yeni isimler eklenecek.

Başkanlık, KPSS puanı ile 4 bin yeni imam istihdam edecek. Diyanet bünyesinde imam olmaya hak kazanan isimler, eğitim için Diyanet Akademisi’ne alınacak.

Hemen her yıl aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı bütçesi itibarıyla geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel ordusu daha da genişleyecek. Aralık 2024 itibarıyla 140 bini aşan personel sayısıyla dev bir orduyu anımsatan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılının ilk ayında 4 bin imam hatip daha alacak.

PERSONELE DEV KAYNAK

2023 yılında 39 milyar 596 milyon TL, 2024 yılının henüz ilk yarısında ise 40 milyar 217 milyon TL olan Diyanet'in personel gideri, 2025, 2026 ve 2027 yıllarında da katlanarak artacak. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 2025 yılı bütçesine göre, Diyanet'in 2025 yılı personel gideri 110 milyar 56 milyon TL olacak. Başkanlık, 2026 ve 2027 yıllarında ise personel için sırasıyla 130 milyar 70 milyon TL ve 148 milyar 976 milyon TL’lik kaynak kullanacak.

DEV ORDU

Aralık 2024 140 bini aşan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısı, yıllar itibarıyla giderek artıyor. Diyanet’e bağlı görev yapan personel sayısı yıllar itibarıyla şöyle sıralanıyor:

• 2018: 124 bin 407

• 2020: 127 bin 892

• 2022: 137 bin 563

• 2023: 140 bin 185

DİYANET’E YETİŞEMEYEN BAKANLIKLAR

Ali Erbaş başkanlığındaki Diyanet, personel sayısı itibarıyla çok sayıda kamu idaresini geride bırakıyor. Diyanet’ten çok daha az personeli bulunan kamu idareleri ve personel sayıları ise 2024 itibarıyla şöyle kaydediliyor:

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 87 bin 446

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 64 bin 997

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 24 bin 534

• Tarım ve Orman Bakanlığı: 106 bin 887