Diyanet’in ordusu durmadan büyüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısının, Ekim 2024 itibarıyla 143 bini aştığı öğrenildi. Başkanlık personelinin yalnızca yüzde 21’ini kadınlar oluşturdu. Diyanet’in personel sayısı Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır ve Kilis gibi kentlerin nüfusunu geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, başkanlığın personel yapısını gösteren çalışmasını tamamladı. 2 Ekim 2024 tarihli veriler kapsamında hazırlanan çalışma, başkanlığın personel sayısının ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

YURTDIŞINDA 644 PERSONEL

Diyanet’in verilerine göre, 2018 yılında 124 bin 407 olan personel sayısı, Ekim 2024 itibarıyla 143 bin bin 429’a ulaştı. Personelin bin 716’sının merkez teşkilatında çalıştığı bildirildi. Müftülüklere bağlı personel sayısının ise 138 bin 70 olduğu belirtildi. Başkanlığın yurt dışı teşkilatında görevli personel sayısı da 644 olarak açıklandı.

Öte yandan Diyanet’in personel ordusu için 2025-2027 döneminde de rekor ödenek kullanılacak. Diyanet’in personeli gideri, 2025, 2026 ve 2027 yıllarında toplam 489,1 milyar TL’ye ulaşacak.

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Başkanlığın personel sayısında yıllara göre yaşanan değişim şöyle sıralandı:

• 2018: 124.407

• 2020: 127.892

• 2022: 137.563

• 2023: 140.185

• 2024: 143.429

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 143 bin 429’a ulaşan personeli için kullanılan kaynak da Diyanet’in raporlarında paylaşıldı. Buna göre, Diyanet personeli için 2024’ün Ocak-Haziran döneminde toplam 77 milyar 577 milyon TL’lik kaynak kullanıldı.

• 2021: 10,59 milyar

• 2022: 19,14 milyar

• 2023: 39,59 milyar

• 2024: 77,57 milyar