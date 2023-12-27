Diyanet’in personeli 11 ilden kalabalık

211 bin 164 kişilik kadrosu ile dev bir orduyu anımsatan Diyanet’in personel sayısı 11 kentin nüfusunu geride bıraktı. Başkanlığın, ayrıca Ocak 2018-Haziran 2023 döneminde 72 milyar 773 milyon TL’lik personel giderine imza attığı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Dev bir orduyu anımsatan kadroya sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısı, bu ay itibarıyla 211 bin 164’e ulaştı. Türkiye’nin 11 kentinin nüfusundan fazla sayıdaki başkanlık personelinin 191 bin 372’si kadrolu memur, 19 bin 119’u sözleşmeli personel, 663’ü ise sürekli işçilerden oluştu. Diyanet'in personeli Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kilis ve Dersim'in nüfusunu geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel giderlerini ortaya koyan mali tablolar da çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Başkanlığın beş buçuk yıllık personel gideri ise 70 milyar TL'yi aştı.

MİLYARLAR DÖKÜLDÜ

Verilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 yılındaki personel gideri olarak 6 milyar 673 milyon 842 bin TL harcadı. Başkanlık, 2019 ve 2020 yıllarında ise sırasıyla 8 milyar 296 milyon 492 bin TL ve 8 milyar 866 milyon 810 bin TL’lik personel giderine imza attı. Diyanet’in, Ocak 2021-Haziran 2023 dönemindeki personel gideri ise dönemlere göre şöyle:

2021: 10 milyar 597 milyon 622 bin TL

2022: 19 milyar 142 milyon 141 bin TL

2023 (Ocak-Haziran): 19 milyar 196 milyon 549 bin TL

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KADRO GİDEREK BÜYÜDÜ

Diyanet'in personel sayısında yıllar itibarıyla yaşanan artış da Ocak 2018-Haziran 2023 döneminde 72,7 milyar TL’ye ulaşan personel giderine ayna tuttu. Başkanlığın 2012 yılında 114 bin 882, 2014 yılında 120 bin 28 olan personel sayısı, 2016-2023 döneminde bazı yıllara göre şöyle gerçekleşti:

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İCRACI BAKANLIKLAR DİYANET’E YETİŞEMİYOR

Ali Erbaş başkanlığındaki Diyanet, personel sayısı itibarıyla çok sayıda kamu idaresini de geride bırakıyor. Diyanet’ten çok daha az personeli bulunan kamu idareleri ve personel sayıları ise şöyle sıralanıyor:

Tarım ve Orman Bakanlığı: 106 bin 887

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 87 bin 446

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 64 bin 997

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 24 bin 534

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 10 bin 133