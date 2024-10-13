Diyanet’in şanslı bürokratları: Erbaş’ın emekli aylığı 78 bin TL

BirGün, Ocak 2024’te Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan emekli olacak personele verilecek maaşları kamuoyunun gündemine getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yüksek emekli aylığı ile fahiş ikramiyesini ortaya koyan haber, Diyanet yönetiminde rahatsızlık yarattı.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her yılın ocak ve temmuz aylarında personele gönderilen ve emekli olacak personele verilecek ücretleri içeren belge temmuz 2024’te personel ile paylaşılmadı. Tablonun paylaşılmasına, haberin ardından yasak geldiği iddia edilirken Diyanet personelinin, ilgili personeli telefonla arayarak, “Emekli olursam maaşım ve ikramiyem ne olacak?” diye sorarak bilgi aldığı belirtildi.

İKRAMİYESİ 1,8 MİLYON TL

Ocak 2024’te emekli olması durumunda 65 bin TL maaş alması beklenen Ali Erbaş’ın emekli aylığının Ekim 2024 itibarıyla 78 bin TL ila 78 bin TL arasında hesaplandığı bildirildi. Erbaş’ın emekli ikramiyesinin ise 1,5 milyon TL’den 1,8 milyon TL’ye yükseldiği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda üst düzey pozisyonlarda görev yapan diğer bazı personelin emekli aylıkları ise temmuz ayındaki zamların ardından şu seviyeye yükseldi:

• Başkan Yardımcısı (Memuriyette 40 yılını tamamlayan): 63 bin 102 TL

• Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği: 47 bin 36 TL

• Ankara, İstanbul ve İzmir kentlerinde görev yapan il müftüleri: 44 bin 235 TL