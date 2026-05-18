Diyanet’in ‘şanslı’ personelleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan bazı isimlerin 25 kez görevli olarak hacca gittikleri ortaya çıktı. Umre ve diğer Suudi Arabistan görevlendirmeleri eklendiğinde, bazı personelin hac be umre ziyareti sayısının 35’e ulaştığı öğrenildi.

Başkanlık kaynakları, kurumdaki üst düzey bazı isimlerin iki yılda bir hac görevlendirmesi aldığını söyledi. 2026 yılında da ekip başkanı, ekip başkan yardımcısı ve bölge sorumlusu olarak hacca giden isimlerin büyük bölümünün iki yıl önce yine görevli olarak hacca gittiği belirtildi.

FARKLI KURUMDA MIYIZ?

Diyanet personeli, 140 bin çalışanı olan kurumda hacca hiç gitmeyen binlerce personel bulunduğunun altını çizerek ayrımcılığın rahatsızlık yarattığını kaydetti. Bazı görevlilerin meslek hayatlarında hiç hacca gitmeden emekli olduklarını belirten bir başkanlık personeli, “Buna karşın 25 defa hacca giden isimlerin olması, ‘Biz farklı kurumda mı çalışıyoruz?’ diye kendimize sormamıza yol açıyor” tepkisini gösterdi.

İMAMLAR DA RAHATSIZ

Türkiye’de 81 il müftüsü, 220 il müftü yardımcısı, 921 ilçe müftüsü görev yaparken bazı müftülere, “Hac ayrıcalığı” sağlandığı ileri sürüldü. Bazı müftülerin hemen her yıl hacca gitmesi tartışmaları alevlendirdi.

KAZANÇ KAPISI

Hacca giden Diyanet personelinin tüm masraflarının hacılardan alınan ücretlerden ödendiğini belirten başkanlık kaynakları, “Ayrıca günlük harcırah ödemesi yapılıyor. Her yıl hacca giden bazı isimlerin hac görevinden büyük kazançlar elde ediyor” diye konuştu. Hac görevlendirmeleri tartışılmaya devam edilirken Diyanet, yaklaşan Kurban Bayramı için de görevlendirmeleri tamamladı. Yaklaşık bin görevlinin kurban organizasyonu için yurt dışına gideceği bildirildi. Yurt dışına giden görevlilere kurban paralarından günlük yurt dışı harcırah ödemesi yapılacağı dile getirildi. Müfettişlerin bir yıl hacca bir yıl da kurban için görevli olarak yurtdışına gittiğini belirten Diyanet personeli, harcırahlardan aslan payının müfettişlere ödendiğini savundu. Tartışmalara yönelik BirGün’e konuşan başkanlık kaynakları, şunları dile getirdi:

"Hac ve kurban bir kazanç kapısı haline geldi. Her yıl görevlendirilen isimler adeta hacca abone olmuşlar. Onlar olmadan hac organizasyonu ya olmuyor ya da hac kabul olmuyor. Yaptıkları işi yapacak binlerce nitelikli müftü, vaiz unvanlarında görevli varken ekiplerde görevlendirilen üst düzey görevlilerinin hep aynı kişiler arasından seçilmesi enteresan. Milletin emaneti bir grup arasında kazanç kapısına dönüşmüş durumda."