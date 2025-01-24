Diyanet’in şirketi sermayeyi katladı

Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı şirket, sermayesini tek kalemde ikiye katladı. Yurttaşlardan hemen her yıl milyarlarca lira bağış toplayan vakfa bağlı Vakıf Fuarcılık, Reklam, Yayıncılık, Tanıtım, Organizasyon ve Ticaret isimli şirketin sermayesinde çarpıcı artış yapıldı.

Kamuoyunda, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı’nın iştiraki Vakıf Fuarcılık, Reklam, Yayıncılık, Tanıtım, Organizasyon ve Ticaret şirketi, 2025 yılına sermaye artırımı ile girdi. BirGün’ün ulaştığı sermaye artışı belgeleri, Diyanet Vakfı iştirakinin sermayesinin 2 milyon TL’ye ulaştığını ortaya koydu.

SERMAYE KATLANDI

Vakıf Fuarcılık, Reklam, Yayıncılık, Tanıtım, Organizasyon ve Ticaret şirketinin 23 Ağustos 2005 tarihi itibarıyla sermayesi, 250 bin TL olarak kayıtlara geçti. 2017 yılına kadar 250 bin TL sermaye ile yola devam eden şirket, Temmuz 2017’de ise sermayesini ikiye katlayarak 500 bin TL’ye çıkardı. Şirket, Ocak 2018 ile Temmuz 2018 dönemlerinde de sermaye artışına gitti. Buna göre, şirketin sermayesi Ocak 2018’de 985 bin 500 TL’ye, Temmuz 2018’de ise 985 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

2025 yılına sermaye artışı ile giren şirket, 2 Ocak’ta sermaye artırımı kararı aldı. Karar kapsamında, 985 bin 500 TL olan şirket sermayesi, 2 milyon TL’ye yükseltildi. Toplam 2 milyon TL’lik sermayenin 1,6 milyon TL’sinin Diyanet Vakfı, 400 bin TL’sinin ise Diyanet Vakfı Eğitim Yatırım Anonim Şirketi’ne ait olduğu belirtildi.

2025’E ARTIŞ İLE GİRİLDİ

Şirketin sermayesinde yaşanan değişim, dönemlere göre şöyle sıralandı:

• Ağustos 2005: 250 bin TL

• Temmuz 2017: 500 bin TL

• Ocak 2018: 985 bin 500 TL

• Temmuz 2018: 985 bin 500 TL

• Ocak 2025: 2 milyon TL

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İŞLETMELER PARA BASIYOR

Rekor sermaye artışına giden şirketin bağlı olduğu Diyanet Vakfı’nın iktisadi işletme gelirlerinin büyüklüğü de dikkati çekiyor. Şirketin 2022 yılında 847 bin 254 TL olan iktisadi işletme geliri, 2023 yılında 48 milyon 871 bin 23 bin TL ile ifade ediliyor.