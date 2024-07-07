Diyanet’in takviminde tasarruf yok: 2025 takvimine 61,6 milyon TL

Diyanet’in 2025 yılı takvimlerinin basımı için İhlas Gazetecilik ile 61 milyon 677 bin TL’lik anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Başkanlığın 2018-2025 dönemi için bastırdığı takvimlerin maliyeti 198,6 milyon TL’ye ulaştı.

Aralarında yatırımcı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda kamu kurumunu geride bırakan 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalara karşın yurttaşa, “Az ile yetinin” öğüdünde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıllık takvimler için ödediği para dudak uçuklattı.

Başkanlığın, 61,6 milyon TL basım maliyetli 2025 yılı takvimleri ile birlikte 2018-2025 dönemi takvimleri için harcadığı toplam para 200 milyon TL’ye dayandı.

Diyanet, 2018 yılında 3 milyon 250 bin adet takvim bastırdı. 2018 yılı takvimleri için 2 Mayıs 2017 tarihinde yapılan anlaşma ile yüklenici şirkete 7 milyon 231 bin TL ödeme yapıldı. İdare, 2019 yılında da 3 milyon 250 bin adet takvim bastırırken 2019 yılı takvimlerinin maliyetinin 8 milyon 560 bin TL olduğu bildirildi. Başkanlık, 2020 yılında da takvimler için kesenin ağzını açtı. İdarenin 3 milyon 225 bin adet bastırdığı 2020 yılı takvimlerinin basım maliyeti kayıtlara, 9 milyon 881 bin TL olarak geçti.

MALİYET KATLANDI

2021 yılında takvim sayısını 3 milyon 420 bin adede çıkaran başkanlık, takvimlerin basımı için 10 milyon 690 bin TL’ye imza attı. Diyanet, 2022 yılı için de 3 milyon 420 bin adet takvim bastırırken takvimlerin maliyetindeki artış dikkati çekti. Buna göre, 2022 yılı takvim basım maliyeti 18 milyon 91 bin TL ile ifade edildi. Diyanet’in 2023 yılı takvimleri için ise 38 milyon 361 bin TL’lik ödeme gerçekleştirildi.

İHALELER AYNI ADRESE

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı takvim ihalesi de 44 milyon 155 bin 125 TL bedelle İhlas Gazetecilik’e verildi. İhale kapsamında kuşe kağıda 3 milyon 115 bin adet bastırılacak takvimlerin, aynalı olacağı kaydedildi.

İktidar, Türkiye’deki ekonomik krizi, etkisi tartışılan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile örtmeye çalışırken Diyanet’in, 2025 yılı takvimleri için de rekor harcamaya imza attığı belirlendi. Başkanlığın 7 Mayıs’ta düzenlediği, “2025 Yılı Diyanet Takvimi Blok ve Arkalık” ihalesinin sözleşmesinin 29 Mayıs’ta imzalandığı öğrenildi. İhlas Gazetecilik ile imzalanan 61 milyon 677 bin TL’lik sözleşme kapsamında toplam 3 milyon 115 bin adet takvim bastırılacağı kaydedildi.