Diyanet’in talihlileri!

BirGün, hemen her yıl milyarlarca lira olan dev geliri ve Sayıştay denetimine tabi olmaması nedeniyle “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı’nın yönetimine mercek tuttu. Türkiye’de milyonlarca emekli açlık sınırının altında kalan aylıklarla yaşamını sürdürmeye çalışırken Diyanet Vakfı’nın yönetimindeki dört emeklinin, emekli aylıklarının yanı sıra vakıftan da ücret aldığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, “Emekli edilenlerin vakıfta çalışamayacağı” yönünde prensip kararı olduğunu belirterek, Diyanet Vakfı’nın yönetiminde yer alan isimlere tepki gösterdi.

2024 yılında 12,7 milyar TL gelir elde eden Diyanet Vakfı’nın yönetiminin tamamına yakını emeklilerden oluşturuldu. Vakfın, emekli edilenlerin vakıfta çalışamayacağı yönündeki prensip kararı delindi.

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LOJMAN VE MAKAM ARACI

Diyanet Vakfı yöneticilerinin, “Şanslı emekliler” olarak nitelendirmelerine yol açan kariyerleri dikkati çekti. Emekli aylığının yanı sıra, vakıf yönetiminden de fahiş ücretler alan isimlerin çalışma yaşamlarının detayları, şöyle kaydedildi:

• Fatih Kayacan

Bolvadin Belediye Başkanlığı’ndan emekli olan Kayacan, Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda oturuyor. Kayacan, kendisine tahsisli makam aracını kullanıyor.

• Mehmet Eğinç

Diyanet Genel Müdür Yardımcılığı’ndan emekli olan Eğinç, Vakfın iştirakinde çalışmaya devam ediyor. Eğinç, Diyanet Vakfı iştiraki TEYAŞ’da Gayrimenkul Danışmanı olarak görev yapıyor.

• Recep Şükrü Balkan

Emekli İzmir Müftüsü olan ve büyükşehir müftü emeklisi olması nedeniyle yüksek emekli aylığı alan Balkan, Diyanet Genel Müdür Yardımcılığı’ndan da gelir sağlıyor. Balkan’ın da makam aracı var.

• İzani Turan

Bursa İl Müftülüğü’nden emekli olan Turan, Diyanet Vakfı’ndan da Genel Müdür maaşı alıyor. Turan'a bir makam aracı ve lojman tahsis edildiği belirtiliyor.

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EMEKLİNİN HALİ İÇLER ACISI

Temmuz 2025 itibarıyla 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, açlık ve yoksulluk sınırının altında eziliyor. Türkiye’de milyonlarca emekli, ilerleyen yaşına rağmen iş bulmak umuduyla İŞKUR'a kaydını yaptırıyor. İş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin arasında çok sayıda emekli bulunması, Türkiye’deki emeklilerin içinde bulunduğu vahim tabloyu gözler önüne seriyor.