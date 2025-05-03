Diyanet’in “torbası” dolu

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’na verdiği yetkilere yönelik iptal kararının ardından AKP, iptal edilen düzenlemeleri torba kanun ile TBMM’ye taşıdı. Torba kanunda, Diyanet’e geniş yetkiler tanıyan düzenlemeler yer aldı.

İktidar, “Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Meclis’e sundu. 2 Mayıs’ta TBMM’ye sunulan teklifin gerekçesi, “AYM tarafından verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla AYM kararlarının gerekçelerine uygun olarak iptal edilen hükümlerin kanunla düzenlenmesi” olarak açıklandı.

AYM’nin, “Anayasa’da yapılan değişikliklerle uyum sağlamak amacı taşımaması” gerekçesiyle iptal ettiği KHK düzenlemesi de torbaya atıldı. Torba yasa ile Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilecek bazı görev ve yetkiler, şöyle sıralandı:

• Öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmak.

• Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütmek.

• İhtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dinî rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.

KURUL’A YETKİ

Diyanet’in dini konulardaki en yüksek kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu’na KHK ile verilen ancak AYM kararı ile iptal edilen bazı özel yetkiler de torba kanuna dahil edildi. Bu kapsamda kurula, dini yayınların bedeli karşılığında incelenmesi yetkisi tanındı. Öte yandan kurulun, “Din kültür, tecrübe ve ihtisasları ile tanınmış” kişilerden rapor, tebliğ, makale ve vaaz için yararlanmasına olanak sağlandı.