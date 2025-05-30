Diyanet’in yetki alanı büyüdü: Okullarda dini eğitime yasal kılıf

AYM’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’na verdiği yetkilere yönelik iptal kararının ardından AKP, iptal edilen düzenlemeleri torba kanun ile TBMM’ye taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen yasa teklifi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geniş yetkiler kullanmasının önü açıldı.

GENİŞ YETKİLER

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne KHK ile verilen, “Okullar ile öğrenci yurtları ve hastanelerde din hizmeti sunma” yetkisine de yasal düzenleme getirildi.

Muhalefetin itirazlarına rağmen AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ve Diyanet’in toplumsal yaşam üzerindeki etki alanını genişleten yasa maddelerinden bazıları, şöyle sıralandı:

• Öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmak.

• Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütmek.

• İhtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dinî rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açmak ve bunlarla ilgili işleri gerçekleştirmek.

KURUL’A YETKİ

Diyanet’in dini konulardaki en yüksek kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu’na KHK ile verilen ancak AYM kararı ile iptal edilen bazı özel yetkileri içeren maddeler de yasalaştı. Bu kapsamda kurula, dini yayınların bedeli karşılığında incelenmesi yetkisi tanındı. Öte yandan kurulun, “Din kültür, tecrübe ve ihtisasları ile tanınmış” kişilerden rapor, tebliğ, makale ve vaaz için yararlanmasına da olanak sağlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin düzenlemeler öngören kanun teklifi ile öte yandan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yetkileri genişleyecek. Kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine Kuran meallerini inceleme yetkisi alan Kurul, “Gerekli gördüğü” durumlarda meallerin toplatılmasını, yayımdan kaldırılmasını ve dijital ortamlardan silinmesini talep edebilecek.