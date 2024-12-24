Diyanet’in yurtları para basıyor: 2024’te 31,3 milyon TL kâr

Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağlı şirketlerden Yurtlar Ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi’nin 2024 yılı kârı açığa çıktı. Şirketin Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirdiği 2024 yılı kârı, TDV’nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarından elde ettiği fahiş geliri de gözler önüne serdi.

TDV, Türkiye genelindeki yükseköğrenim öğrenci yurdu sayısını 2024 itibarıyla 52’ye çıkardı. Toplam 52 TDV Yurdu’nun 16’sının erkekler, 36’sının ise kadınlar için olduğu belirtildi. Türkiye’nin 29 ilinde bulunan 52 TDV Yurdu’nda 10 bin 622 öğrencinin kaldığı bildirildi.

FAHİŞ KAZANÇ

Türkiye Diyanet Vakfı’nın, “Ev bulmak, kiralamak, temizlemek, eşya satın almak gibi zorluklar nedeniyle size, güvenli bir ortamda ekonomik, rahat, sorunsuz yaşanan yurtlarımızı öneriyoruz” ifadesiyle reklamını yaptığı yükseköğrenim yurtlarından sağlanan kâr hesaplandı. Vakfın öğrenci yurtlarını işleten Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar Ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’na 2024 yılı için toplam 31 milyon 335 bin 593 TL kâr beyan etti. Toplam 31,3 milyon TL’lik beyanın, yasal kesintiler ve giderler çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutar olduğu kaydedildi.

TDV’nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarını işletmek amacıyla kurulan ve yalnızca 2024 yılında 31,3 milyon TL’lik kâr elde eden şirketin ödediği verginin tutarı da öğrenildi. Buna göre, 31,3 milyon TL kârı olan şirket, 7,8 milyon TL vergi ödedi.

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HER YIL ARTAN GELİR

İktisadi işletmeleri adeta para basan Türkiye Diyanet Vakfı, ticari faaliyetlerinin yanı sıra büyük bölümü bağışlardan oluşan devasa gelirlere de imza atıyor. Diyanet Vakfı’nın tamamına yakını yurttaştan toplanan bağışlardan elde edilen ve her yıl katlanan geliri, 2017-2023 döneminde yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2017: 914,2 milyon TL

• 2018: 1,2 milyar TL

• 2019: 1,2 milyar TL

• 2020: 1,2 milyar TL

• 2021: 2,1 milyar TL

• 2022: 4 milyar TL

• 2023: 8,7 milyar TL