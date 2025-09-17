Diyanet’te Ali Erbaş devri kapanıyor: Yeni başkan Safi Arpaguş
17 Eylül 2017 tarihinde başladığı Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde sona gelen Ali Erbaş’ın yerine atanacak isim belli oldu. BirGün’ün edindiği bilgiye göre, Safi Arpaguş’un Diyanet İşleri Başkanlığı’na ataması kesinleşti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Eylül 2017’de başladığı görevinin ikinci dönemini 17 Eylül 2025 itibarıyla tamamladı. Erbaş’ın görev süresinin tamamlandığına ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni atamaya yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi henüz yayımlanmasa da kurumun yeni başkanının kim olacağı netlik kazandı.
BirGün’ün edindiği bilgiye göre, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni başkanı oldu. Arpaguş’un, tebrikleri kabul ettiği öğrenildi.
"İMAJIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR"
BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni başkanı olmasına kesin gözle bakılan Arpaguş için şunları söyledi:
"Safi bey iyi bir insan diye biliyoruz. Umarım makama gelince çizgisi bozulmaz. Yapacağı tek bir şey var, Diyanet'in Erbaş dönemindeki zedelenen imajını düzeltmek. Bunu yolu da başkalarının hayatına müdahale etmeden işine odaklanması, adalet, kamu hakkı ve Diyanet'in içine çöreklenmiş yapıları tasfiye etmesiyle mümkündür. Bu konularda gayret gösterirse yurttaşların Diyanete olan güveni artar, teşkilat mensupları Başkanına sahip çıkar."