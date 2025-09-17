Diyanet’te Ali Erbaş devri kapanıyor: Yeni başkan Safi Arpaguş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Eylül 2017’de başladığı görevinin ikinci dönemini 17 Eylül 2025 itibarıyla tamamladı. Erbaş’ın görev süresinin tamamlandığına ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni atamaya yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi henüz yayımlanmasa da kurumun yeni başkanının kim olacağı netlik kazandı.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni başkanı oldu. Arpaguş’un, tebrikleri kabul ettiği öğrenildi.

"İMAJIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR"

BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni başkanı olmasına kesin gözle bakılan Arpaguş için şunları söyledi: