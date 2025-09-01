Diyanet’te arsa vurgunu iddiası: Dolandırıcı yöneticiler

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik bir yeni skandal iddia daha gün yüzüne çıktı. Yöneticiden imama, gurbetçiden diplomata kadar geniş bir kesimi kapsayan arsa yatırımının, kurum içinde büyük kavgalara neden olduğu öğrenildi. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Diyanet’in yurtdışı teşkilatında görev yapan müşavir, ataşe, müftü, imam ve gurbetçi vatandaşlardan oluşan bir grup, “İmar geçecek” denilerek 2019 yılında Bursa’da arsa yatırımı yapmaya teşvik edildi. Grup kendi arasında bir WhatsApp hattı kurarak organizasyonu yürüttü.

BİNLERCE AVRO

Organizasyonu, Diyanet’te daire başkanı olarak görev yapan ve yurtdışında ateşe olan S. üstlendi. S., Bursa’da müftülük yapan ve AKP’den milletvekili aday adayı da olan D. ile irtibata geçti. Kişi başı binlerce avro ödenerek arsalar satın alındı.

Sistem sorunsuz işlerken Covid-19 salgının sona ermesinin ardından 2021 yılında bir alıcı, Bursa’ya gitti. Bursa’ya giden alıcı, arsaları görmek istedi. Bölgedeki emlakçılarla da görüşen alıcı, arsa için neredeyse 10 kat fazla para ödediğini fark etti. Kandırıldıklarını anlayan alıcı, emlakçı ile olan görüşmesini, diğer alıcıların da yer aldığı WhatsApp grubunda paylaştı.

Diyanet’te daire başkanı olan ve arsa alan isimlerden R., süreci organize eden S. ile başkanlık koridorunda tartıştı. Tartışmanın kurum içinde duyulmasının ardından R., olayı bir mektupla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a bildirdi. Erbaş, R.’yi makamına çağırarak dinledi ve “Midem bulandı” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kısa süre içinde S. görevinden alındı.

Ancak skandal burada da sona ermedi. Görevinden alınan S.’nin yakın çevresine, “İtibarımı iade edin, beni görevden alamazsınız, herkesi yakarım” tehdidinde bulunduğu öne sürüldü. Ardından, aralarında F. ve H.’nin de yer aldığı üst düzey isimlerin devreye girdiği ve S.’nin başka bir birimin daire başkanlığına atandığı da iddialar arasında yer aldı. S.’nin bir dönem de müşavirlik kadrosunda çalıştırıldığı belirtildi.

SAHTE MEKTUP

Süreçte dikkati çeken bir başka gelişme de daire başkanlarından Y. hakkında ortaya atılan iddialar oldu. Diyanet’e Daire Başkanını bir kadın personelle ilişkilendiren isimsiz bir mektup gönderildi. Soruşturma başlatıldı ancak mektubun PTT üzerinden, arsa skandalını organize ettiği belirtilen S. tarafından gönderildiği ortaya çıktı. Diyanet çalışanları S.’nin, arsa meselesinde davalık olduğu bir isme karşı kumpas kurduğunu savundu. İhraç edilmesi gündeme gelen S.’ye, “Emekli ol” tavsiyesi yapıldığı ve yakın dönemde emekli olduğu ifade kaydedildi.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

Yaşananların ardından kurum içinden bir yetkili, Diyanet’teki çürüme ve skandallara yönelik şu ifadeleri kullandı: “Mızrak çuvala sığmıyor. O kadar kötülük var ki her gün hayretler içinde kalıyoruz. Yöneticilerin vicdanları taşlaştığı için sızlamıyor. Diyanet, siyasetin de umurunda değil. Çok büyük bir enkaz var. Bu enkaz Ali Erbaş ve ekibinin hüsranı olacak. Hem dünyada hem de ahirette ağır bir hesap bekliyor. İnancım bunu söylüyor.”