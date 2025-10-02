Diyanet’te atama krizi: “Bu atamalar hasarı onaramaz”

18 Eylül’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Safi Arpaguş’un atamaları, kurum içinde tartışma yaratıyor.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamalar kurum koridorlarında eleştiri ile karşılanıyor. Diyanet kaynakları, başkanlığın Ali Erbaş döneminde büyük hasar aldığını belirterek, “Başkan Safi Arpaguş, atamalarda daha dikkatli davranmalı” diyor.

Ali Erbaş’ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Safi Arpaguş, yönetici kadrosunu şekillendiriyor. Mercedes yerine TOGG’u tercih ederek ve koruma sayısını azaltarak kurum içinde takdir topladığı belirtilen Arpaguş, atamalara yönelik ise personelden tam not alamıyor.

MÜFTÜLER RAHATSIZ İDDİASI

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ali Erbaş döneminde Atama 1 Daire Başkanı olan Yusuf Tunç’un özel kaleme getirilmesi, kurum içinde rahatsızlığa yol açıyor. Başkanlık kaynakları, “Yüzlerce müftünün ahı var. Diyanet son sekiz yılda ağır hasar aldı, yeni hasarı kaldıramaz” ifadeleriyle atamanın yanlış olduğunun altını çiziyor. Öte yandan bazı il ve ilçe müftülerinin üst yönetimi arayarak rahatsızlıklarını ilettiği de belirtiliyor.

Diyanet’te 5 Ekim'de gerçekleşecek Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelerinin ataması da merakla bekleniyor. Arpaguş’un kurulda büyük değişikliklere imza atacağı ifade ediliyor.