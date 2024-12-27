Diyanet’te Audi tartışması sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı için 130,1 milyar TL’lik bütçesine yönelik tartışmalar sürerken Audi A8 marka makam aracına yönelik tepkiler devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, bir gazeteciye verdiği röportajda kullandığı belirtilen, “Diyanet İşleri Başkanı’na Audi’yi çok gördüler” sözü lüks araç tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı. Erbaş’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Mehmet Görmez'den kalan aracı kullandığını, aracın lastiğinin bir seyahatin dönüşünde patladığını ve yerine Audi marka araç almak zorunda kaldıklarını öne sürdüğü konuşması büyük tepki çekti.

Diyanet’in tepe yönetiminin, Erbaş’ın, “Bize bir Audi’yi çok gördüler” sözünün gerçekliğini sorguladığı öğrenildi. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkanlıkta dar kapsamlı gerçekleştirilen bir toplantıda söz alan bir başkan yardımcısı Erbaş’a, “Hocam gerçekten, ‘Audi’yi bize çok gördüler’ dediniz mi?” diye sordu.

Röportajı okuduktan sonra ifadelerin, “Uydurma bilgi” olduğunu düşündüğünü kaydeden başkan yardımcısının sorusuna Erbaş, “Evet, söyledim” yanıtı verdi. Diyanet kaynakları, sözün gerçekliğinin sorgulanma nedenini, “Sözün söylendiği zamanlarda Suriye’den kötü fotoğraflar geliyordu. Aç bırakılan insanların, cinsel saldırıya uğramış kadınların, hapishaneye kapatılan çocukların görüntüleri medyada dolaşıyordu. Tüm insanlığı ilgilendiren bir gündem varken böyle bir söz söylenmiş olamazdı diye düşünüldü” ifadeleriyle açıkladı.