Diyanet’te bayramlaşma krizi: ‘Personelin çoğu katılmadı’ iddiası

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda geleneksel hale gelen bayramlaşma programında, “Katılım krizi” yaşandığı öne sürüldü. Ali Erbaş’ın başkanlığı döneminde düşük katılım ile gündeme gelen Diyanet’in bayramlaşma programının, Safi Arpaguş döneminde de personelden beklenen ilgiyi görmediği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, geleneksel hale gelen bayramlaşma programını 2026 yılında da gerçekleştirdi. 22 Mart’ta personele gönderilen duyuru mesajında, “Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş hocamızın teşrifleriyle 23 Mart 2026 Pazartesi Günü Saat 14.00'de Başkanlığımız 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda Geleneksel Personel Bayramlaşma Programı yapılacaktır. Tüm personelimiz davetlidir" ifadeleri kullanıldı.

DÜŞÜK KATILIM

Personele gönderilen duyuru mesajına karşın katılımın çok düşük kaldığı belirtildi. Başkanlık merkez teşkilatında görevli bin 900 personelden yalnızca 300’ünün bayramlaşma programına katıldığı öne sürülen bayramlaşma programında Diyanet Vakfı görevlileri ile Ankara ilçe müftüleri, sendikacılar ve gazeteciler de yer aldı. Diyanet kaynakları, “Programa, personelin sekizde biri katıldı” dedi.

“BİZİ DİKKATE ALMIYOR”

İddiaya göre, Arpaguş'un bayramlaşma programına Ali Erbaş döneminin başkan yardımcıları, genel müdürleri ve birim başkanlarının hiçbiri katılmadı. Kurumun, Ali Erbaş döneminde ciddi imaj kaybına uğradığını vurgulayan Diyanet personeli, BirGün’e şunları anlattı:

"Başkan Arpaguş, ramazanımızı bile tebrik etmedi. Bütün kamu kuruluşları aileleriyle iftar sofralarında bir araya geldi. Ancak Diyanet İşleri Başkanı yurt dışında iftarlara katılarak birlik mesajı verdi. Kendi kurumuna hâkim olamayan bir başkan var. Kurumun telefonunu bile ezberden bilmiyor. Birliktelik mesajı veriyor ama bizi hiç dikkate almıyor. Şimdi de bayramlaşmaya davet ediyor. Bize değer vermeyene biz de değer vermeyiz. Mesele iki kap yemek değil. Mesele insanca muamelede bulunmak. Aylardır randevu bekliyoruz. Başkana ulaşmak zor. Tokalaşma meraklısı değiliz."