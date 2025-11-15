Diyanet’te bir rezalet daha: İl müftüsü ihraç edileceği sırada emekli oldu

Ali Erbaş döneminde Diyanet’te genel müdürlük ve MÜSDAV’da yöneticilik yaparken "gayri ahlaki hareket" soruşturması geçirirken emekli edilen 48 yaşındaki H.B.’den sonra bir kişinin daha benzer bir durum yaşadığı ortaya çıktı.

İl müftülüğü yapan bir kişinin “gayri ahlaki hareket” nedeniyle devlet memurluğundan ihraç edilmemek için emekli olmak zorunda kaldığı ve ardından Diyanet Vakfı'nda üst düzey bir göreve getirildiği iddia edildi.

Ali Erbaş döneminde büyükşehirlerden birisinde il müftülüğü yapan bir ismin işlem yapılıp kurumdan ihraç edilmesi gündeme geldi. Başkanlıktaki yetkililer hemen emekli olması tavsiyesinde bulununca il müftüsü 53 yaşında apar topar emekli oldu.

"ERBAŞ ONAYLADI"

Emeklilik sonrası il müftüsünün, AKP’li bir siyasetçinin Diyanet'te ve Diyanet Vakfında etkili olan bir yakını vasıtasıyla Diyanet Vakfı bünyesinde önemli bir pozisyonda görev alması sağlandı. Ali Erbaş'ın il müftüsü hakkındaki tüm detayları bildiği ama bütün bu detaylara rağmen görev almasına onay verdiği öne sürüldü. Ayrıca il müftüsünün memurlar için yasak olan ticari bazı faaliyetlere ailece girerek suç işlediği de iddialar arasında.

Cumhurbaşkanı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Safi Arpaguş'un Kasım ayı içerisinde Diyanet Vakfı'nın genel kurulunu acil olarak toplayacağı ve mütevelli heyeti ile yönetimi değiştireceği öğrenildi.

"HEPSİNE GÖZ YUMULDU"

Başkanlık kaynakları konuya ilişkin şunları söyledi: "MÜSDAV'daki gibi ahlaki zaaflar ve usulsüz işlemler Diyanet Vakfı bünyesinde de yaşanıyor. Hepsi Diyanet'in içine yerleşmiş yapıların ortak özelliği. Adeta her yere çöreklenmiş ve parsellemişler. Eski yönetim hepsine göz yumdu ve korudu. Umarım yapılacak değişimde yeni isimlere dikkat ederler. Milletin emanetine sahip çıkarlar. Bağış paraları, kurban paraları, zekat ve sadakalar emin ellere geçerse Diyanet düzelir. Harama bulaşmış eller kurumdan uzaklaştırılmalı. Diyanet Vakfı ve Müsdav'daki ahlaksızlık ve usulsüzlüklere göz yumup görmezden gelenler şimdi de vakfın üniversitesine geçip ilahiyat fakültesinde insan yetiştirecekler. Yetiştirecekleri öğrencilerden de bu ülkeye bir fayda gelmez. Öze dönülmesi, gerçeklerle yüzleşilmesi gerekir."