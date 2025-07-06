Diyanet’te çarşaf liste müdahalesi

En yüksek fetva mercii olan Din İşleri Yüksek Kurulu için gerçekleştirilen seçim tamamlandı.

Seçimde, Eylül 2025’te görev süresi sona erecek olan Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın listesi, neredeyse fire vermeden seçildi. BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, Seçici Kurul’a müdahale edildiğini ileri sürdü.

Kurul’a seçilecek üyeler için 81 il müftüsü, 40 ilahiyat dekanı ve diğer din görevlilerinden oluşan seçici kurula, “Çarşaf liste” dayatıldığı iddiası en çarpıcı iddia oldu.

SIKI MARKAJ

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarının iddiasına göre, Seçici Kurul, seçim öncesi Ankara’ya davet edildi. Üyelere yönelik Diyanet’in yemekhanesinde özel bir yemek ve kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Yemek ve kahvaltıda üyelerin, “Sıkı markaja” alındığı da iddialar arasında yer aldı. Kurul üyelerinin, yemek masalarına belirli bir düzene göre oturtulduğu ve her masaya birim amirlerinin yerleştirildiği savunuldu. İddiaya göre, “Sadakatinden emin olunmayan” isimlere liste verilmedi.

ERBAŞ’IN LİSTESİ

Seçim günü isse el yazısıyla doldurulması istenen 24 kişilik boş listeler, önceden belirlenen çarşaf listeye göre yönlendirildi. Oy verme ve sayım süreci, 3 Temmuz’da saat 10.30’da başlayıp geceye kadar sürdü. Seçim sonucunda kazanan listenin neredeyse tamamı, Erbaş’ın hazırladığı listedeki isimlerden oluştu. BirGün’ün ulaştığı, “Tavsiye listesindeki” 20 ismin 18’inin Kurul’a seçilmesi dikkati çekti.

Diyanet kaynakları, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin büyük bölümünün mevzuata göre, Diyanet teşkilatından seçilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bu kural yine ihlal edildi” dedi.

ÇELİŞKİLİ UYGULAMA

27 Haziran Cuma Hutbesinin, “Kamu hakkının dokunulmazlığına” yönelik olduğunu vurgulayan Diyanet kaynakları, “Diyanet yönetiminin söylemleriyle uygulamaları arasındaki çelişkiyi bir kez daha ortaya koydu” ifadesini kullandı.