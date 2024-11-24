Diyanet’te de itibardan tasarruf yok: Geziler, oteller, lüks tadilatlar

Büyük bölümü Saray’da alınan kararlar doğrultusunda hayata geçiren AKP'nin ekonomi politikası, on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürükledi.

AKP, iktidarında giderek artan ve kamuoyunda tartışma yaratan lüksü frenlemek için 17 Mayıs’ta Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımladı. Etkisi tartışılan genelge, bakanlıklar ve yerel yönetimler başta olmak üzere, hemen her kamu kurumu tarafından kağıt üzerinde bırakıldı.

Aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı 130,1 milyar TL’lik bütçesi ile geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni yok sayan kurumların en başında yer aldı. Başkanlığın Mayıs 2024 itibarıyla yaptığı hemen her uygulamada genelge adeta görmezden gelindi.

Başkanlığın, Mayıs-Kasım 2024 dönemindeki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı bazı uygulamalar şunlar oldu:

AUDİ A8

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kullanımı için alınan Audi A8 tartışmaları, Mayıs ayına damgasını vurdu. Diyanet, kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle aracın iade edildiğini açıkladı. BirGün’ün haberlerinin ardından, “İade ettik” açıklaması yapılan Ali Erbaş'ın Audi A8 makam aracının, Erbaş’ın kullandığı süre boyunca tutulduğu garajdan yalnızca 150 metre ilerideki bir depoya kaldırıldığını öğrenildi.

ÖZEL UMRE TURU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ile kızı, damadı, torunu ve yakınları için özel umre seyahati düzenlendiği iddia edildi. Toplam 40 kişiden oluşan kafilede, Seher Erbaş ve Şeydanur Erbaş Küçük’ün yanı sıra damat Mehmet Sefa Küçük ve Diyanet’teki genel müdürlerin eşlerinin de yer aldığı iddiası tartışma yarattı.

YURTDIŞI SEYAHATLERİ

Başkanlık, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin kesin bir hükümle yasakladığı kalabalık yurtdışı seyahatlerine de ara vermedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hoca Ahmet Yesevi ve Onun Manevi Mirası” başlığıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Uluslararası İlmi ve Teorik konferansına katıldı. Diyanet heyetinin, 3 Ekim’de gerçekleşen konferans için 1 Ekim’de Astana’ya gittiği bildirildi. Heyette, Ali Erbaş’ın yanı sıra heyette altı kişi daha bulunduğu belirlendi. Kazakistan’da beş gün kalan Erbaş, 10 Ekim’de Arnavutluk’a, 11 Ekim’de ise Sırbistan'a gitti.

KATLİAMA LÜKS OTELDE KINAMA

Diyanet henüz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, “Kamuda toplantı artık lüks otellerde yapılmayacak” diyerek Tasarruf Tedbirlerini Genelgesi’nin detaylarını açıkladığı sırada da genelgeyi deldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 17 Mayıs’ta 200 konuğuyla birlikte İstanbul’da pahalı bir otelde İsrail’in Filistin katliamını kınadı.

TUVALETE 6 MİLYON TL

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Mayıs'ta, “Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Hizmet Binası Kat Tuvaletleri Bakım Onarım Tadilatı” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında yapılacak işler için 6 milyon TL’lik anlaşma yapıldı.

KAPSAMLI TADİLAT

Diyanet’in tasarrufu yok sayan harcamaları bunlarla da sınırlı kalmadı. 26-28 Kasım’da Ankara’da, başkanlığın hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenecek Din Şurası için kapsamlı bir tadilat çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantı salonlarındaki masalar, sandalyeler ve salonların bulunduğu katın tüm duvarları boyandı. Akademi binasında yer alan salonun asma tavanı yenilendi. Salonlara ve bina girişlerine yeni tabelalar yerleştirildi. Öte yandan akademi binasında yer alan ve misafirhane olarak kullanılan 72 oda de otel konseptiyle baştan aşağıya yeniden düzenlendi.

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FAHİŞ HARCAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak-ekim döneminde toplam 83 milyar 50 milyon 277 bin TL harcadı. Başkanlığın ocak-ekim döneminde en çok harcama yaptığı ay, 9 milyar 905 milyon 630 bin TL ile ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Diyanet’e 2025 yılı için 130,1 milyar TL bütçe öngörüldü.