Diyanet’te eş dost dönemi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 8 Eylül 2025 tarihinde yapılan değişiklikle göreve başlayan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlığın yönetim kadrolarını adeta, “Hemşeri derneğine” çevirdi.

Diyanet’in yönetim kadrosu kısa sürede yeniden şekillendirilirken atamalar, “Hemşehri, arkadaş ve eş-dost” tercihleri nedeniyle tartışmalara yol açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Amasyalı başkanı Safi Arpaguş’un, başkanlığın yönetici kadrolarına atadığı Amasyalı isimlere bir yenisini daha eklediği öğrenildi.

Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı’na Şırnak Müftüsü Orhan Örnek atandı. Amasya doğumlu olan Örnek’in kritik birimin başına getirilmesi Diyanet’teki, “Hemşericilik” tartışmalarına bir kez daha kapı araladı.

Diyanet’te, “Erbaş döneminin parlayan isimlerinden” olan ve yeni başkan Arpaguş’un Amasya’dan hemşerisi olan Sinan Kazancı da İnsan Kaynakları Genel Müdürü oldu. Arpaguş, Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram’ı da uzmanlık alanı olmamasına karşın Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’ne getirdi.

‘KURUM ZAYIFLAYACAK’

Başkanlık kaynakları Diyanet’te, “Amasya rüzgârı” estiğini belirtti. Amasya ile bağı olan isimlerin özgeçmişlerinde kent ile bağlarını vurguladığını öne süren başkanlık personeli, “Ali Erbaş döneminde büyük yara alan kurum şimdi de eş-dost atamaları nedeniyle daha da zayıflayacak” ifadelerini kullandı.