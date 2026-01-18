Diyanet’te gelenek bozulmadı: Arabistan’da 5 yıldızlı toplantı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ali Erbaş döneminde tartışılan beş yıldızlı otellerde toplantı geleneğini, Safi Arpaguş da sürdürdü.

Başkanlık yönetiminin, “Diplomat” statüsündeki Din Hizmetleri Ataşe ve Müşavirlerle gerçekleştirdiği toplantı için beş yıldızlı otelin tercih edildiği bildirildi. Toplantının Suudi Arabistan’da yapılması ise tartışmaları alevlendirdi.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya yaklaşık 50 kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un yanı sıra başkan yardımcısı, iki genel müdür, daire başkanları, özel kalem müdürü, başkan müşaviri, uzmanlar, protokol, basın ve koruma ekibinin de toplantıya katıldığı belirtildi.

İSRAFTA BİR ADIM İLERİ

Müslüman ülke ve topluluklarında görev yapan diplomat statüsündeki Din Hizmetleri Müşaviri ve Ataşelerle gerçekleştirilen toplantıyla ilgili, “Tek bir kare fotoğraf paylaşmayın” uyarısı yapıldığı öne sürüldü. Medine’deki beş yıldızlı Maden Otel’de gerçekleştirilen toplantı, “Safi Arpaguş, toplantıları yurt dışında ve gizli yaparak Erbaş dönemindeki israfı bir adım ileriye taşıdı” olarak yorumlandı.

Toplantıya katılan yaklaşık elli kişinin uçak, ulaşım, beş yıldızlı otel konaklamaları ve günlük harcırahlarının maliyetinin 5 milyon TL olduğu iddia edildi.

MALİYETİ 5 MİLYON TL

Diyanet temsilcilerinin başka bir ülkede bir araya getirilmesinin büyük bir skandal olduğunun altını çizen başkanlık kaynakları, şunları söyledi:

"Bu tarz toplantılar Ankara’da yapılır. Yabancı bir ülkede siyah pasaport kullanan diplomatlar toplantı yapmak için götürülmez. Toplantı önemli değilse o kadar masraf yapılarak böyle bir işe imza atmaz ya da çevrimiçi yaparsınız. Çok önemliyse başkanlıkta yapılır.

Milletin emanetine bir kez daha ihanet edilmiştir. Emanete sahip çıkamayanlar kurumların da temsil ettikleri makamların da onurunu koruyamazlar. Vücut haramla beslenirse gözler görmemeye, kulaklar işitmemeye, diller konuşmamaya başlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Ahirette, ‘Neden başkan olmadın?’ diye sorulmayacak, ‘Emanete neden ihanet ettin?’ diye sorulacak. Ali Erbaş Diyanet’i ve dini değerleri gömdü. Yeni başkan ise mezar taşını dikecek."