Diyanet’te gelenek değişmedi: 3 ayda 46,4 milyar TL’lik harcama

Aralarında yatırımcı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan dev bütçesiyle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına hızlı girdi.

Başkanlığın 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında yaptığı toplam harcama 47 milyar TL'ye dayandı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan rapor, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcama geleneğinin 2026 yılında da süreceğini ortaya koydu. Başkanlık, Ocak-Mart 2026 döneminde yaptığı harcamayla çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

FAHİŞ HARCAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılına 373 milyar 452 milyon 610 bin TL’lik bütçe ile başladı. Başkanlığın 2026 yılının ilk ayında yaptığı harcama ise kayıtlara, 18 milyar 794 milyon 939 bin TL olarak geçti. Başkanlık, Şubat ayında da milyarlarca liralık kaynak kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Şubat ayı harcaması 13 milyar 551 milyon 65 bin TL oldu.

Safi Arpaguş yönetimindeki Diyanet İşleri Başkanlığı, Mart ayında da kesenin ağzını açtı. Başkanlığın Mart ayında yaptığı harcama kayıtlara, 14 milyar 90 milyon 817 bin TL olarak yansıdı. Başkanlığın 2026 yılının ilk üç ayında yaptığı harcamanın toplamı, 46 milyar 436 milyon 821 bin TL olarak hesaplandı.

DİYANET'TEN SOLLAMA

Başkanlığın Ocak ayında yaptığı harcama ile geride bıraktığı bazı kamu kurumları ve harcamaları şöyle sıralandı:

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 9,3 milyar TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 16,5 milyar TL

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 34,5 milyar TL

• Ticaret Bakanlığı: 19,6 milyar TL

2025’TE 130,1 MİLYAR LİRA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı harcaması da dudak uçuklattı. 2024 yılında 91 milyar 824 milyon 805 bin TL harcayan başkanlığın 2025 yılı harcaması 130 milyar 119 milyon 153 bin TL’ye fırladı.