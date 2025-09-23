Diyanet’te hesap vakti: Arpaguş kimleri görevden alacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yaşanan görev değişiminin ardından, “Yeni Başkan Safi Arpaguş kurumda temizlik yapacak mı?” sorusunu gündeme getirdi. Başkanlıkta, “Ali Erbaş'ın kara kutusu” olarak nitelendirilen Başkan Yardımcısı Kadir Dinç'in görevden alınabileceğini iddia eden Diyanet kaynakları, Başkan Yardımcıları Huriye Martı ve Burhan İşliyen'in ise kendi iradeleri ile ayrılmak istediğini aktardı.

Başkanlık koridorlarında, Diyanet İşleri Başkanı Selim Argun'un ise henüz karar vermediğinin konuşulduğu öğrenildi. Argun’un yeni şekillenecek yönetimde görev almasının zor olacağını kaydeden Diyanet kaynakları, “İbrahim Hilmi Karslı'nın devam edeceği konuşulanlar arasında. Hem Teftiş Kurulu Başkanlığı hem de özel kalem olan Hasan Güçlü'nün de görevden alınması kesinleşti” dedi.

GÖREVDEN ALINACAKLAR

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un görevden alacağı ifade edilen diğer bazı isimler ise şöyle sıralandı:

“İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Müsdav'ı yürüten Haydar Bekiroğlu.”

Diyanet Vakfı’nda çok etkili olan ve “İdari kadrolara kendisine yakın isimlerin atanmasını sağladığı” öne sürülen Yılmaz Tunç'un eniştesi Fatih Kurt'un yeni yönetimde de görev almak istediği belirtildi. Diyanet personeli, “Başkan Safi Arpaguş, bu isme yönetiminde yer verirse personelin başkana bakışının zarar görür” yorumunu yaptı.

ARPAGUŞ’TAN BEKLENTİLER

Başkanın başarılı olması için yakın ekibini ve özel kalemini dikkatli seçmesi gerektiğini aktaran başkanlık kaynakları, şunları kaydetti:

"Safi beye karşı hem kurumda hem de toplumda olumlu bir hava var. Bunun devam etmesi için Ali Erbaş'ın enkazını ortadan kaldırmak ve yeni bir başlangıç yapmak adına önemli adımlar atması gerekiyor. Kurumda çöreklenmiş on kadar ismin acilen tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu isimleri herkes biliyor. Dine de Diyanet'e de vatandaşların Diyanet'e bakışına da bu isimler çok zarar verdiler. Soruşturmalar açılırsa büyük vurgunlar ortaya çıkar."