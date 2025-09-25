Diyanet’te ilk değişim: Koruma sayısı 6’dan 2’ye düşürüldü

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görev süresi 18 Eylül’de dolan Ali Erbaş, koltuğunu Safi Arpaguş’a devretti. 18 Eylül itibarıyla yönetim kadrosunu belirlemeye başlayan Arpaguş, kurumun işleyişiyle ilgili de önemli bir değişikliğe imza attı. Arpaguş’un, Başkanlık Makamı için çalışan koruma sayısında tasarrufa gittiği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Görmez'in Başkanlığı dönemindeki koruma sayısını üç kat artırdı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Mehmet Görmez döneminde iki olan özel koruma sayısı, Erbaş döneminde altıya yükseldi. Ali Bardakoğlu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı dönemindeki koruma sayısının ise yalnızca bir olduğu bildirildi.

SEHER ERBAŞ'A DA KORUMA

Başkanlık makamına bağlı çalışan kadın korumalardan birini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ı koruduğu ifade edildi. Erbaş döneminde Diyanet İşleri Başkanı’nı takip eden korumaların yalnızca bir aylık maaşları toplamının 420 bin TL olduğu öne sürüldü. Yıllık 3,6 milyon TL’ye ulaşan korumaların maaş masrafının anı sıra yurt dışı görevlendirmelerde de döviz cinsinden yolluk aldığı dile getirildi.

Ali Erbaş’ın görev süresinin dolmasının ardından göreve başlayan yeni yönetim, ilk iş olarak koruma sayısını ikiye çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Makamı için iki korumanın görev yapacağı kaydedildi. Başkanlık kaynakları, koruma sayısından tasarrufu olumlu karşıladıklarını belirterek, “Yeni Başkan’ın Erbaş’ın hatasından geri dönmesi sevindirici” dedi.