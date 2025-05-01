Diyanet’te istismar dosyaları toz tuttu

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkanlıktaki soruşturma dosyalarının sayısı, dolaplara sığmayacak noktaya ulaştı. Buna karşın istismar, usulsüzlük ve darp iddialarını da içeren çok sayıda şikâyet dosyasına yönelik soruşturmalarda büyük zafiyet yaşanıyor.

Diyanet kaynakları zafiyetin nedeninin, “Yoğun mesai yapması gereken müfettişlerin uzun hac seyahatlerinde görevlendirilmesi” olduğunu savundu.

Başkanlıktaki dosyaların büyük bölümünün, “Sosyal medya iletişimi, ahlaki zaaflar, kamu malını çalma” ve “Darp” konularından oluştuğu bildirildi. Diyanet personeli, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nı Ali Erbaş’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü’nün yürüttüğünün altını çizerek, “Güçlü, skandalların medyaya yansımaması için bizzat Erbaş tarafından görevlendirildi” iddiasını dillendiriyor.

BAŞKA GÖREVLERDELER

Diyanet’teki teftiş ve soruşturma zafiyetinin en büyük nedeninin ise asli görevleri müfettişlik olan çok sayıda kişinin, yüksek maaşlarla idari kadrolara atanması olduğu öne sürüldü. Müfettiş kökenli olmasına karşın farklı birimlerde görevlendirilen çok sayıda isim olduğu da belirtildi. Müfettiş kökenli olup, Diyanet’te farklı birimlerde görev yapan bazı isimler ve görevleri şöyle sıralandı:

• Akif Pusmaz: İnsan Kaynakları Genel Müdürü

• Mustafa Asım Coşkun: Atama İkinci Daire Başkanı

• Halit Güldemir: Bütçe Daire Başkanı

• Mehmet Aydın: Malzeme ve Satın Alma Daire Başkanı

• Mehmet Zengin: Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı

• Haydar Bekiroğlu: Başkanlık Müşaviri

Diyanet bünyesindeki bazı müfettişlerin ise 10’dan fazla kez hacca ve umreye gittiği, bu nedenle asli görevlerini aksattığı kaydedildi. Başkanlıkta 80 müfettişin görev yaptığını bildiren Diyanet kaynakları, “Müfettiş kökenli isimlerin bazılarının asli görevlerinde olmamaları soruşturmaları sekteye uğratıyor.

İşini layığıyla yapan Diyanet müfettişleri de bu konudan rahatsızlık duyuyor” yorumunu yaptı.

‘YENİDEN İNCELENMELİ’

Diyanet personeli, yurtdışında görevlendirilen müfettişlerin, yurtdışına gönderilmeden önce inceledikleri soruşturma dosyalarının yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi. İsmini vermek istemeyen bir Diyanet müfettişi, BirGün’e yaptığı açıklamada, "Teftişe yansıyan dosyalar medyaya sızsa Diyanet’i yönetenler sokağa çıkamaz” dedi.