Diyanet’te kadrolaşmada kırmızı çizgi: Siyaset-cemaat yakınlığı

18 Eylül 2025 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Safi Arpaguş, Ali Erbaş dönemindeki beş başkan yardımcısı ve genel müdürü görevden aldı.

Arpaguş, iki genel müdüre ve Erbaş döneminin daire başkanlarına ise dokunmadı. Arpaguş’un göreve gelmesinin ardından Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ile Akademi Başkanı Enver Osman Kaan, başkanlıktaki koltuklarını korudu.

Sedide Akbulut’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yönetiminde yer aldığı KADEM’in yöneticisi olduğunun altını çizen başkanlık kaynakları, “Başkan, siyasetle karşı karşıya gelmemek için Akbulut’u değiştirmedi” iddiasını gündeme getirdi.

KARŞILAMA RAHATSIZLIĞI

Arpaguş’un değiştirmediği bir diğer isim olan Akademi Başkanı Enver Osman Kaan’ın da “Siyaset ile karşı karşıya gelmeme” hassasiyetiyle değiştirilmediği öne sürüldü.

Safi Arpaguş’un İstanbul Müftülüğü döneminde Kaan ile Arpaguş arasında gerginlikler yaşandığını savunan başkanlık kaynakları, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Safi Arpaguş İstanbul Müftüsü olarak görev yaptığı dönemde Akademi Başkanı Enver Osman Kaan ile ciddi bir gerginlik yaşadı. Görev gereği İstanbul Müftülüğüne giden Enver Osman Kaan, müftülük girişinde Safi Arpaguş tarafından karşılanmadı. Bu durumdan rahatsız olan Enver Osman Kaan rahatsızlığını, ‘Akademi başkanı olarak geldim. Karşılanmam gerekiyordu’ diyerek dile getirdi. Arpaguş da kulağına gelen bu sözler nedeniyle rahatsız oldu.”

“SİYASETEN GÜÇLÜ FİGÜR”

Akademi Başkanı Enver Osman Kaan’ın, “Siyaseten güçlü bir figür” olduğunu iddia eden başkanlık kaynakları, BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Akademi Başkanı Enver Osman Kaan, MÜSİAD eski başkanı Abdurrahman Kaan ile yakın akraba. Siyaseten güçlü. Bu yüzden siyasetle karşı karşıya gelmek istemiyor. Başkan, KADEM üyesi Sedide Akbulut ve Enver Osman Kaan dışında tüm genel müdür ve başkan yardımcılarını değiştirirken bu iki isme dokunmadı. Her Safi Arpaguş, kesinlikle iktidarla karşı karşıya gelmek istemiyor. Siyasetten gelen talepleri dikkatle değerlendiriyor.”